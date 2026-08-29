Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

La propuesta fue planteada por Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Jorge Feijóo (foto), presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), durante la II Cumbre del Bioetanol realizada en Tucumán. Ambos representan a las dos principales materias primas utilizadas para producir el bioetanol que se mezcla con las naftas en el mercado argentino: maíz y caña de azúcar.