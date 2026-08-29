Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto

El debate por la nueva Ley de Biocombustibles sumó una alternativa concreta: separar el capítulo referido al bioetanol del correspondiente al biodiésel. Ello permitiría que la iniciativa referida al etanol avance en el Congreso nacional. Los principales actores de la cadena aseguran que existe un amplio nivel de consenso.
La propuesta fue planteada por Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Jorge Feijóo (foto), presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), durante la II Cumbre del Bioetanol realizada en Tucumán. Ambos representan a las dos principales materias primas utilizadas para producir el bioetanol que se mezcla con las naftas en el mercado argentino: maíz y caña de azúcar.
El planteo apunta directamente al proyecto de nueva Ley de Biocombustibles impulsado en el Congreso, que busca reemplazar el régimen vigente. La iniciativa contempla modificaciones tanto para el bioetanol como para el biodiésel, pero las diferencias entre los distintos actores vinculados con este último segmento dificultan, según los referentes del bioetanol, el avance legislativo del conjunto.