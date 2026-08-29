Opinión Farmear balas Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánMinisterio de Educación de TucumánRepública ArgentinaViolencia Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán Recuerdos fotográficos: 2007. Tres leones alteraron la rutina en Ranchillos Recuerdos fotográficos: 1974 y 2003. Cuando nacieron tigres de circo en Tucumán