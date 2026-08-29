Frutilla, entre la falta de planificación y el impacto de las importaciones

En este escenario toma mucho protagonismo la parte industrial y la parte comercial, ya que los productores deben llegar a los mercados no solo con una fruta, sino con una paleta de productos. “Vendemos maracuyá congelado, mango congelado, frutilla congelada, arándano congelado, frutos rojos, ananá. Trabajamos mucho para no transformarnos en un mero vendedor de, por ejemplo, mermelada de un solo gusto, algo imposible que te compren ese solo producto. Para tener una paleta de productos, hay que invertir en infraestructura e integrar producciones, conocer los mercados, saber no producir de más y no estoquearte de más. En los últimos dos o tres años es la tendencia de esta actividad”, enfatizó.