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La revelación de Yanina Latorre sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que sorprendió a todos

En medio de la polémica que atraviesa a la familia de Tini Stoessel, la conductora contó qué le dijeron desde el entorno de la cantante sobre la celebración que estaría preparando junto al futbolista.

EN MEDIO DEL ESCÁNDALO FAMILIAR. Revelaron un inesperado dato sobre el supuesto casamiento entre Tini y De Paul.
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Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre reveló en televisión que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean una fiesta para celebrar su amor, descartando un casamiento formal y acuerdos prenupciales.
  • La información surge en medio de conflictos familiares de la cantante, aunque la panelista aclaró que los padres de Tini sí formarán parte del festejo de la pareja.
  • La aclaración desactiva versiones sobre contratos legales y formalidades religiosas, reenfocando la atención mediática en la dinámica de la pareja y su entorno íntimo.
Resumen generado con IA

En medio del escándalo que sacude a Tini Stoessel y a su familia, Yanina Latorre habló sobre la relación de la cantante con Rodrigo de Paul y dio una contundente versión sobre sus supuestos planes de casamiento.

Según contó la conductora en SQP (América), la pareja no tendría previsto casarse por iglesia y tampoco habría hablado de un acuerdo prenupcial.

“Te cuento lo que me dijeron hoy de Tini. Sí, primero, la persona que hablé del entorno de Tini me dice, nunca se ha hablado de un prenupcial”, anticipó Latorre.

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La versión de Yanina Latorre sobre la celebración

La periodista explicó que, de acuerdo con la información que recibió, la celebración que estarían preparando Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tendría características diferentes a las de una boda tradicional.

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“Porque ellos, además, no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. Eso cambia las cosas. Otra historia. Otro tipo de papeles. O sea, no es un casamiento, es una celebración del amor”, sostuvo Latorre.

La panelista también puso en duda que exista una ceremonia civil entre la cantante y el futbolista.

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“No sé si va a haber boda civil. Bueno, por eso te digo que tengo la primicia. Nunca se habló de un prenupcial. Ellos no se van a casar por la iglesia. Van a hacer una fiesta”, repitió.

Qué dijo sobre los padres de Tini Stoessel

En medio de la polémica familiar, Latorre también se refirió a la presencia de los padres de la cantante en la celebración.

“En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Te voy a mostrar la fuente a vos. No abrís la boca para que veas que no miento. Te callás”, cerró.

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