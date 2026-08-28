EspectáculosFamosos

A qué se dedica Francisco Stoessel, el hermano de Tini: por qué quedó en el centro de la polémica

Francisco Stoessel quedó bajo la lupa en medio del conflicto familiar de Tini Stoessel. El joven está vinculado al mundo empresarial y desarrolla negocios relacionados con el entretenimiento nocturno.

Tini Stoessel tiene un solo hermano y se llama Francisco
Tini Stoessel tiene un solo hermano y se llama Francisco Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 8 Min

La interna familiar que atraviesa Tini Stoessel suma un nuevo capítulo. Mientras la cantante avanza con una auditoría sobre las finanzas que durante años estuvieron bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel, la atención también se centró en su hermano, Francisco.

Según información difundida por Primicias Ya, el joven habría tenido un rol dentro de las sociedades utilizadas para administrar distintos aspectos de la carrera profesional de la artista, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

La situación forma parte del conflicto familiar y legal que atraviesa actualmente la cantante. De acuerdo con lo trascendido, el reclamo que analizan los equipos legales asciende a 16,5 millones de dólares, distribuidos en seis ítems, dentro de una fortuna global estimada en aproximadamente 70 millones de dólares.

Franciso Stoessel, el hermano de Tini, también señalado dentro del conflicto familiar Franciso Stoessel, el hermano de Tini, también señalado dentro del conflicto familiar Instagram

Por qué Francisco Stoessel quedó en el centro de la polémica

Según la información difundida, Alejandro Stoessel habría designado a Francisco para figurar como accionista de las sociedades encargadas de gestionar la carrera de Tini. El planteo habría generado cuestionamientos debido a que, mientras la cantante obtenía ingresos a partir de sus giras internacionales, la titularidad de determinados activos habría quedado vinculada a integrantes de su entorno familiar.

A partir de esta situación, Francisco quedó bajo la lupa en medio del proceso de revisión de las finanzas de la artista. El conflicto también habría quedado expuesto a partir de las diferencias entre los estilos de vida de ambos hermanos. 

Según trascendió, uno de los episodios que generó mayor malestar ocurrió cuando Tini intentó realizar una compra personal y recibió el rechazo para ampliar el límite de su tarjeta de crédito. En paralelo, Francisco suele mostrar en sus redes sociales distintos elementos asociados a un elevado nivel de consumo.

Entre las imágenes que publica aparecen relojes Rolex, cuyos valores de mercado pueden superar los 20 mil dólares, además de accesorios de marcas como Off-White y Balenciaga. También comparte registros de viajes internacionales, entre ellos recorridos en helicópteros privados sobre Nueva York, visitas a Shibuya en Tokio y estadías en destinos como Ibiza, Roma y Miami.

A qué se dedica Francisco Stoessel

Además de su participación en el entramado societario mencionado, Francisco Stoessel desarrolla actualmente una actividad empresarial vinculada con el entretenimiento nocturno.

El joven está relacionado con “Banana”, una marca de discotecas de acceso exclusivo que expandió sus operaciones fuera de la Argentina y cuenta con presencia en Madrid y Uruguay.

Su actividad en el ámbito empresarial también le permitió establecer vínculos con distintas figuras del espectáculo y el deporte.

Según la información difundida, Francisco fue el nexo para que el futbolista Rodrigo De Paul invirtiera en una línea de bebidas energéticas durante el período en que mantenía una relación sentimental con Tini Stoessel.

Así, el hermano de la cantante quedó en el centro de la atención mediática mientras continúa el proceso de revisión de las finanzas de la artista y el conflicto familiar que involucra a su entorno.

Temas Alejandro StoesselTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones

La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones

Lo más popular
Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
1

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional
2

El Senado dio media sanción a un proyecto para que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
3

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe
5

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
2

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
3

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
4

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
5

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Más Noticias
Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

Viento Zonda, nieve y tormentas: el SMN emitió alertas naranja y amarilla para este viernes

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Comentarios