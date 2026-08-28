A qué se dedica Francisco Stoessel, el hermano de Tini: por qué quedó en el centro de la polémica

Por qué Francisco Stoessel quedó en el centro de la polémica

Según la información difundida, Alejandro Stoessel habría designado a Francisco para figurar como accionista de las sociedades encargadas de gestionar la carrera de Tini. El planteo habría generado cuestionamientos debido a que, mientras la cantante obtenía ingresos a partir de sus giras internacionales, la titularidad de determinados activos habría quedado vinculada a integrantes de su entorno familiar.