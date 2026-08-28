A qué se dedica Francisco Stoessel, el hermano de Tini: por qué quedó en el centro de la polémica

La interna familiar que atraviesa Tini Stoessel suma un nuevo capítulo. Mientras la cantante avanza con una auditoría sobre las finanzas que durante años estuvieron bajo la administración de su padre, Alejandro Stoessel, la atención también se centró en su hermano, Francisco.
Según información difundida por Primicias Ya, el joven habría tenido un rol dentro de las sociedades utilizadas para administrar distintos aspectos de la carrera profesional de la artista, tanto en Argentina como en Estados Unidos.
La situación forma parte del conflicto familiar y legal que atraviesa actualmente la cantante. De acuerdo con lo trascendido, el reclamo que analizan los equipos legales asciende a 16,5 millones de dólares, distribuidos en seis ítems, dentro de una fortuna global estimada en aproximadamente 70 millones de dólares.
Por qué Francisco Stoessel quedó en el centro de la polémica
Según la información difundida, Alejandro Stoessel habría designado a Francisco para figurar como accionista de las sociedades encargadas de gestionar la carrera de Tini. El planteo habría generado cuestionamientos debido a que, mientras la cantante obtenía ingresos a partir de sus giras internacionales, la titularidad de determinados activos habría quedado vinculada a integrantes de su entorno familiar.
A partir de esta situación, Francisco quedó bajo la lupa en medio del proceso de revisión de las finanzas de la artista. El conflicto también habría quedado expuesto a partir de las diferencias entre los estilos de vida de ambos hermanos.
Según trascendió, uno de los episodios que generó mayor malestar ocurrió cuando Tini intentó realizar una compra personal y recibió el rechazo para ampliar el límite de su tarjeta de crédito. En paralelo, Francisco suele mostrar en sus redes sociales distintos elementos asociados a un elevado nivel de consumo.
Entre las imágenes que publica aparecen relojes Rolex, cuyos valores de mercado pueden superar los 20 mil dólares, además de accesorios de marcas como Off-White y Balenciaga. También comparte registros de viajes internacionales, entre ellos recorridos en helicópteros privados sobre Nueva York, visitas a Shibuya en Tokio y estadías en destinos como Ibiza, Roma y Miami.
A qué se dedica Francisco Stoessel
Además de su participación en el entramado societario mencionado, Francisco Stoessel desarrolla actualmente una actividad empresarial vinculada con el entretenimiento nocturno.
El joven está relacionado con “Banana”, una marca de discotecas de acceso exclusivo que expandió sus operaciones fuera de la Argentina y cuenta con presencia en Madrid y Uruguay.
Su actividad en el ámbito empresarial también le permitió establecer vínculos con distintas figuras del espectáculo y el deporte.
Según la información difundida, Francisco fue el nexo para que el futbolista Rodrigo De Paul invirtiera en una línea de bebidas energéticas durante el período en que mantenía una relación sentimental con Tini Stoessel.
Así, el hermano de la cantante quedó en el centro de la atención mediática mientras continúa el proceso de revisión de las finanzas de la artista y el conflicto familiar que involucra a su entorno.