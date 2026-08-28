Tragedia en Tucumán: un joven murió electrocutado mientras cortaba paltas de un árbol en una vivienda

Resumen para apurados
- Un hombre murió este viernes tras electrocutarse en San Miguel de Tucumán mientras intentaba cortar paltas de un árbol en una vivienda.
- La víctima trepó a una planta de gran altura, entró en contacto con una instalación eléctrica y falleció en el lugar, quedando atrapada entre las ramas.
- La Unidad Fiscal de Homicidios II investiga el caso bajo la carátula de muerte dudosa y ordenó pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.
Un joven de 18 años murió este viernes por la mañana en un hecho que es investigado como muerte dudosa, luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en un árbol dentro de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Isabel la Católica y Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán.
El episodio fue advertido alrededor de las 9.20, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió un aviso sobre una persona que había sufrido un accidente en una propiedad ubicada en esa intersección.
De acuerdo con la información consignada por la Policía, el joven había ingresado a la vivienda con la intención de cortar paltas de una planta de gran altura. En esas circunstancias, y por causas que todavía deben establecerse, habría entrado en contacto con una instalación eléctrica y sufrido una descarga.
La víctima murió en el lugar y quedó sujeta entre las ramas del árbol, según consta en el informe elaborado por personal de la Comisaría Sexta, dependiente de la Unidad Regional Capital.
Tras el aviso, se desplegó un operativo en el lugar y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios II del Centro Judicial Capital, que investiga el caso bajo la carátula de muerte dudosa.
Ahora serán las pericias las que deberán determinar con precisión cómo ocurrió la descarga eléctrica y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del joven.