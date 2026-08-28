Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Agustina Garber y Agustina Leiva junto con Georgina Manson conforman la unidad de negocio inmobiliaria del grupo Gama. Nació como una nueva unidad de negocio de Constructora Gama y, en poco tiempo, la inmobiliaria continúa consolidando su presencia en Tucumán. Con más de 100 propiedades bajo administración, apuesta por una atención personalizada, nuevas herramientas de comercialización y una mirada que también alcanza otros mercados.