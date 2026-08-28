Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Agustina Garber y Agustina Leiva junto con Georgina Manson conforman la unidad de negocio inmobiliaria del grupo Gama. Nació como una nueva unidad de negocio de Constructora Gama y, en poco tiempo, la inmobiliaria continúa consolidando su presencia en Tucumán. Con más de 100 propiedades bajo administración, apuesta por una atención personalizada, nuevas herramientas de comercialización y una mirada que también alcanza otros mercados.
Toda empresa tiene un punto de partida. En el caso de Gama Propiedades, su historia está ligada a la experiencia y al crecimiento de Constructora Gama, una empresa familiar nacida en Tucumán que, con el paso de los años, fue ampliando sus áreas de trabajo y encontrando nuevas oportunidades.
Hace aproximadamente un año, la posibilidad de comercializar departamentos, cocheras y otras propiedades destinadas a la venta y alquiler dio origen a una nueva unidad de negocio: Gama Propiedades.
Lo que comenzó como una oportunidad dentro de la empresa rápidamente se transformó en un proyecto con identidad propia. Actualmente, la inmobiliaria administra más de 100 propiedades y continúa creciendo de la mano de propietarios y clientes que confían en su trabajo.
Mucho más que publicar una propiedad
Uno de los primeros grandes desafíos de Gama Propiedades fue realizar un relevamiento integral de los inmuebles disponibles en San Miguel de Tucumán, Buenos Aires, Uruguay y Estados Unidos.
El trabajo permitió analizar la situación de cada propiedad, revisar su documentación, evaluar sus condiciones de comercialización e identificar su potencial para luego definir una estrategia adecuada de presentación y posicionamiento.
Desde sus comienzos, la premisa fue clara: el trabajo de una inmobiliaria no termina al publicar un inmueble. Para Gama, cada propiedad requiere conocer sus características, entender su valor y encontrar la mejor manera de acercarla al cliente indicado.
Hoy, la empresa se especializa en la compra, venta, alquiler y administración de propiedades, combinando la atención personalizada con herramientas digitales y nuevas estrategias de comunicación que permiten ampliar la visibilidad de cada inmueble y llegar a potenciales clientes dentro y fuera de la provincia.
Tucumán, el lugar elegido para crecer
Más allá de las oportunidades de expansión, Tucumán ocupa un lugar especial en la historia de la empresa.
“Tucumán es nuestra casa. Es el lugar donde nacimos, crecimos y donde también elegimos desarrollar nuestros proyectos”, destacan desde Gama Propiedades.
La apuesta por la provincia parte del conocimiento de su mercado y, sobre todo, de la convicción de que todavía existen numerosas oportunidades para desarrollar.
El objetivo de Gama es acompañar a cada persona en una decisión que muchas veces representa un momento importante de su vida: encontrar un hogar, concretar una inversión, vender una propiedad o confiar su administración a un equipo profesional.
Al mismo tiempo, la empresa proyecta continuar consolidando su presencia en Tucumán y avanzar progresivamente hacia nuevos mercados.
Un nuevo proyecto que marca la próxima etapa
Como parte de este crecimiento, Gama Propiedades se prepara para lanzar próximamente la venta en pozo de un nuevo edificio ubicado en Boulevard 9 de Julio, pensado para quienes buscan diseño, funcionalidad, calidad y una propuesta diferente para vivir o invertir.
El proyecto contará con jardín y terraza privada, integrando espacios interiores y exteriores para ofrecer una experiencia más cómoda y contemporánea.
Su arquitectura fue pensada con una mirada moderna, pero también con un objetivo claro: crear un diseño capaz de perdurar en el tiempo, priorizando la calidad, la funcionalidad de los espacios y una estética que mantenga su valor con el paso de los años.
Este lanzamiento representa un nuevo paso para Gama Propiedades, que amplía su propuesta incorporando oportunidades de inversión desde las primeras etapas de desarrollo y acompañando a sus clientes no solamente en la búsqueda de una propiedad, sino también en la posibilidad de ser parte de un proyecto desde su nacimiento.
Nuevas viviendas en Boulevard 9 de Julio, un nuevo concepto y una apuesta que vuelve a tener a Tucumán como protagonista del crecimiento de Gama.
Confianza y acompañamiento
A pesar del crecimiento y de la incorporación de nuevas herramientas, existen valores que se mantienen desde los comienzos de Gama: responsabilidad, transparencia, confianza y atención personalizada.
La propuesta busca generar una relación cercana con cada cliente y acompañarlo durante todo el proceso, entendiendo sus necesidades y brindándole claridad en cada etapa de una operación inmobiliaria.
“Nuestro compromiso es que cada cliente encuentre en Gama responsabilidad, claridad y atención personalizada. Queremos que pueda confiar en nosotros y sentirse acompañado de principio a fin en cada operación”, señalan desde la empresa.
Cómo contactarse con Gama Propiedades
Quienes quieran conocer las propiedades disponibles, recibir asesoramiento o informarse sobre los próximos proyectos pueden acercarse a las oficinas de Gama Propiedades, en Av. Ejército del Norte 2674, San Miguel de Tucumán, contactarse por WhatsApp al +54 9 381 222-2052 o a través de Instagram en @gamapropiedades_.
Desde Tucumán y con la mirada puesta en seguir creciendo, Gama Propiedades continúa construyendo una nueva etapa de una historia que comenzó en el mundo de la construcción y que hoy encuentra en el mercado inmobiliario un nuevo camino de expansión.