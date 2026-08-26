La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones

De acuerdo con esa versión, la situación habría llevado a la cantante a revisar con mayor profundidad la estructura de sus bienes y sociedades. Por el momento, no existe una denuncia formal de Tini Stoessel contra su padre, según el material difundido. Las versiones televisivas también mencionaron que, si eventualmente se presentara una denuncia y se acreditaran determinadas conductas, podrían analizarse figuras penales como la defraudación o la administración fraudulenta.