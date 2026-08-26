La auditoría que pidió Tini Stoessel: qué habría descubierto sobre su patrimonio y sus millones
Tini Stoessel habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio tras finalizar su vínculo profesional con su papá, Alejandro Stoessel. Qué se sabe hasta ahora sobre sus bienes, sociedades y los millones que estarían en juego.
Resumen para apurados
- Tini Stoessel auditó su patrimonio y despidió a su padre, Alejandro Stoessel, como representante en Argentina, tras sospechas por el manejo de sus ingresos millonarios.
- Alejandro administró la carrera de Tini durante 15 años mediante diversas sociedades comerciales, concentrando contratos y derechos que la cantante firmaba sin pleno control.
- Sin denuncias formales aún, el caso podría derivar en acciones legales por fraude o resolverse como una reorganización patrimonial previa a su matrimonio con Rodrigo de Paul.
Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, atraviesan un momento de tensión en el plano profesional. Según informó La Nación a partir de fuentes vinculadas durante años con la familia, la cantante habría terminado hace tres meses el vínculo contractual que mantenía con su padre, quien fue su representante artístico durante aproximadamente 15 años.
La decisión habría ocurrido después de que Tini comenzara a revisar la situación de su patrimonio y solicitara una auditoría. De acuerdo con las versiones difundidas en distintos programas de televisión, el proceso habría generado dudas sobre la administración de los ingresos de la artista.
Una de las cifras que comenzó a circular en medio de la polémica es de 70 millones de dólares, aunque ese monto surge de especulaciones periodísticas y no fue confirmado públicamente por la cantante ni por su familia.
Qué habría descubierto Tini al auditar su patrimonio
Según las versiones difundidas, la auditoría habría puesto bajo la lupa distintas sociedades vinculadas con la administración de los ingresos generados por Tini a lo largo de su carrera.
La artista comenzó a trabajar desde muy joven, cuando protagonizó Violetta, y durante años Alejandro estuvo a cargo de su representación. De acuerdo con los testimonios difundidos, distintas empresas vinculadas al productor habrían concentrado ingresos relacionados con la carrera musical, los contratos discográficos y los derechos comerciales de su hija.
Damián Rojo sostuvo que Tini habría firmado documentación relacionada con esas sociedades sin conocer en detalle su alcance y por confianza en las personas que se la presentaban. Según esa versión, la cantante tampoco habría tenido autorización para realizar movimientos bancarios en esas compañías.
Además, la controversia alcanzaría a los derechos de imagen, merchandising y otros negocios derivados de su actividad artística. Algunas de las sociedades mencionadas serían argentinas y otras extranjeras. Entre ellas aparece QTV, una empresa que, según Marina Calabró, habría sido fundada por Alejandro Stoessel y Francisco Stoessel, hermano de Tini.
El vínculo profesional entre Tini y su papá
Más allá de las distintas versiones que circulan, hay un dato que fue presentado como confirmado: Tini dejó de tener a Alejandro Stoessel como representante artístico hace tres meses.
La relación profesional se había iniciado cuando la cantante tenía 14 años y se extendió durante buena parte de su carrera. Bajo esa estructura, padre e hija construyeron una trayectoria que incluyó su paso por Violetta, la posterior carrera musical y diferentes negocios vinculados con su imagen.
Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre las versiones relacionadas con el patrimonio. Tampoco lo hizo Mariana Muzlera, madre de la cantante.
La versión del entorno de Alejandro Stoessel
Mientras crecen las especulaciones sobre una posible disputa familiar, también apareció una versión diferente. En LAM, Pilar Smith presentó el testimonio de una persona cercana a Alejandro Stoessel. Según esa fuente, Tini estaría realizando un proceso de reorganización de sus bienes antes de su casamiento para establecer con claridad cuáles son sus bienes propios.
La misma versión sostiene que no existiría un conflicto entre padre e hija y que, en caso de existir cambios en la administración, se trataría de una transición. También se afirmó que ambos continuarían manteniendo contacto.
Esta postura contrasta con las versiones difundidas en otros programas, donde se habló de presuntas irregularidades en el manejo de los ingresos de la cantante.
Qué papel habría tenido Rodrigo de Paul
Otro de los datos que trascendieron está relacionado con Rodrigo de Paul, pareja de Tini y futuro marido de la cantante. Según lo difundido en Secretos Verdaderos, las dudas sobre el patrimonio de Tini habrían surgido cuando comenzó a analizarse la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial antes del matrimonio.
De acuerdo con esa versión, la situación habría llevado a la cantante a revisar con mayor profundidad la estructura de sus bienes y sociedades. Por el momento, no existe una denuncia formal de Tini Stoessel contra su padre, según el material difundido. Las versiones televisivas también mencionaron que, si eventualmente se presentara una denuncia y se acreditaran determinadas conductas, podrían analizarse figuras penales como la defraudación o la administración fraudulenta.
La situación, sin embargo, permanece abierta y buena parte de la información que circula públicamente proviene de fuentes periodísticas y testimonios de terceros. Mientras tanto, Tini se prepara para retomar su actividad vinculada con Futttura, en medio de la incertidumbre generada por la situación patrimonial y el fin de la relación profesional con su padre.