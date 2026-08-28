Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

La esquina de Isabel la Católica y Lucas Córdoba amaneció este viernes rodeada de policías, bomberos y vecinos conmocionados por la muerte de un joven que había quedado en lo alto de un árbol. Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre lo que habría ocurrido durante la madrugada y cómo fue descubierto el cuerpo. La víctima fue identificada preliminarmente como un chico de apellido Vallejo, de unos 18 años, conocido en la zona como “El Pelado”. Según se informó, residía en el barrio El Trulalá.