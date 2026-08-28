Seguridad

Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

La víctima, de 18 años, habría permanecido varias horas en lo alto del árbol antes de que un transeúnte advirtiera la situación. La falta de iluminación volvió a quedar en el centro de los reclamos.

Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Un joven de 18 años murió electrocutado este viernes en Tucumán tras quedar atrapado en un árbol en la esquina de Isabel la Católica y Lucas Córdoba.
  • El cuerpo permaneció horas en la copa hasta que fue hallado a las 8. Bomberos debieron cortar el suministro eléctrico para rescatarlo y se ordenó una autopsia.
  • El hecho reavivó los reclamos vecinales por la falta de iluminación y seguridad en la zona, donde advierten que es habitual que jóvenes trepen árboles para cosechar paltas.
Resumen generado con IA

La esquina de Isabel la Católica y Lucas Córdoba amaneció este viernes rodeada de policías, bomberos y vecinos conmocionados por la muerte de un joven que había quedado en lo alto de un árbol. Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre lo que habría ocurrido durante la madrugada y cómo fue descubierto el cuerpo. La víctima fue identificada preliminarmente como un chico de apellido Vallejo, de unos 18 años, conocido en la zona como “El Pelado”. Según se informó, residía en el barrio El Trulalá.

De acuerdo con lo que contaron a LA GACETA los vecinos del lugar, el joven habría estado en el árbol desde alrededor de las cuatro de la mañana. Sin embargo, recién cerca de las ocho una persona que caminaba por la zona levantó la mirada y advirtió que había alguien entre las ramas.

Tragedia en Tucumán: un hombre murió electrocutado mientras cortaba paltas de un árbol en una vivienda

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“Generalmente todos caminamos y nunca miramos hacia arriba”, relató Gloria, una de las vecinas que habló con LG Play. Según explicó, la mujer que descubrió la escena se dirigió hasta un kiosco cercano y desde allí se dio aviso al 911.

Cuando los efectivos de la Comisaría Sexta llegaron al lugar, constataron que el joven se encontraba sin vida y solicitaron la intervención de Bomberos de la Policía para poder retirar el cuerpo.

Un operativo que se extendió durante la mañana

El procedimiento requirió la participación de distintas áreas debido a la presencia del tendido eléctrico en las inmediaciones del árbol. Personal encargado del servicio eléctrico interrumpió el suministro para permitir que los rescatistas pudieran trabajar sin riesgo.

También intervino personal de Medicina Legal. El médico policial recomendó la realización de una autopsia y posteriormente se dispuso el procedimiento correspondiente para la entrega del cuerpo a sus familiares.

Durante varias horas, el lugar permaneció bajo un importante despliegue policial. Mientras se realizaban las tareas, familiares del joven se acercaron hasta la vivienda y los vecinos siguieron con atención el operativo.

captura de video captura de video

Los vecinos y una zona que, según denuncian, queda a oscuras

La tragedia volvió a poner en escena un reclamo que los vecinos aseguran que vienen realizando desde hace varios días: la falta de iluminación en ese sector.

“Acá no hay luz. Hace cinco días que esto es una boca de lobo”, dijo Gloria. La mujer señaló que una de las luminarias no funciona correctamente y que solamente hay iluminación en una de las esquinas. Según relató, la oscuridad genera temor entre quienes deben transitar por el lugar durante la noche. “Al que pasa lo asaltan”.

Los vecinos también aseguraron que no es inusual encontrar a jóvenes que se suben a los árboles ubicados dentro de las propiedades para cortar paltas. Según contaron, la situación se repetiría con frecuencia en la zona.

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