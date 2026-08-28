Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

3 ¿Qué plazos de pago se establecieron para el préstamo?

De acuerdo con las previsiones oficiales, los préstamos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un límite máximo único. También se fijó un tope para el monto de cada préstamo, que no podrá superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra equivalente a los U$S200.000 al tipo de cambio actual. De todas maneras, los créditos hipotecarios actuales rondan los U$S80.000. Durante el anuncio, se realizó una simulación con un tomador del financiamiento histórico para adquirir una vivienda valuada en U$S106.667. Así, para acceder al sistema para la adquisición de la primera vivienda, una familia debería acreditar ingresos mensuales por $ 3.460.391. El préstamo cubre el 75% del valor del inmueble y equivale a $120.920.000 al tipo de cambio oficial. Para este caso, el área que conduce Caputo usó esquema clásico de 25 años y una tasa de UVA más 7%, es decir, medio punto por debajo del techo fijado para el programa anunciado. En el Ministerio de Economía proyectan que el resto de los recursos que se necesitan para adquirir totalmente una propiedad provengan de los dólares que parte de los argentinos tienen guardados “bajo el colchón” o en cajas de seguridad, sin declaración formal en el sistema. Los cálculos oficiales proyectan que implicarían unos U$S430 millones en el marco de lo que se conoce como “dolarización endógena”.