Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres

En el imaginario popular, la muerte de un niño -especialmente cuando ocurre de manera trágica- suele asociarse con la pérdida de un ángel. Pero cuando el crimen aparece vinculado a un conflicto entre adultos, el dolor social se multiplica. En la última década, varios filicidios registrados en Tucumán tuvieron como telón de fondo relaciones atravesadas por la violencia, las separaciones conflictivas o los deseos de venganza.
El crimen de Daiana
El sábado 28 de mayo de 2016, María del Carmen Aranda (32) decidió salir a bailar a un local de La Cocha. Dejó a su hijo más pequeño en la casa de su madre y a Daiana Milagros Torres en su vivienda del barrio El Porvenir.
Al regresar encontró a la niña sin vida. Había sido abusada sexualmente y asesinada.
La mujer apuntó inmediatamente contra su expareja, Ricardo “Pelancho” Pérez, de quien se había separado poco tiempo antes. Según declaró, durante toda la noche él la había hostigado con mensajes de texto. Los investigadores comprobaron la existencia de decenas de comunicaciones, algunas de ellas con amenazas en las que advertía que tomaría represalias para hacerla sufrir.
El acusado nunca reconoció ni negó expresamente haber cometido el crimen. Sólo sostuvo que no recordaba qué había hecho aquella noche porque había consumido alcohol en exceso. El tribunal rechazó esa explicación y lo condenó a prisión perpetua.
Horror en La Cocha
El 1 de mayo de 2018, vecinos de La Cocha observaron a María José Álvarez sobre el techo de una vivienda. A los gritos decía que se arrojaría al vacío porque se había “mandado una cagada”.
Mientras intentaban convencerla de que desistiera, los investigadores ingresaron al inmueble y encontraron sin vida a sus hijos Nicole (3) y Máximo (6 meses). La autopsia determinó que ambos habían muerto por asfixia.
El fiscal Miguel Varela la acusó de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, delito que contempla la prisión perpetua.
Durante la investigación apareció una carta en la que la mujer relataba los padecimientos que había atravesado y explicaba que no podía aceptar que sus hijos crecieran sin su padre.
Según se ventiló en el expediente, Álvarez había iniciado una relación cuando tenía 15 años con Diego Espíndola, que entonces tenía 29. Cuando quedó embarazada descubrió que él estaba casado. Con el tiempo, logró acreditar distintos episodios de violencia y hostigamiento.
La acusada nunca negó haber matado a sus hijos, aunque sostuvo que actuó en un contexto de extrema vulnerabilidad.
La causa concluyó mediante un juicio abreviado realizado en marzo de 2021. El fiscal Fabián Rojas y el defensor oficial Agustín Acuña coincidieron en que la mujer atravesaba una depresión posparto, cursaba un embarazo de cuatro meses y había sido víctima de violencia de género. Un tribunal homologó el acuerdo y la condenó a 24 años de prisión.
El caso más mediático
El 3 de octubre de 2018, Nadia Giselle Fucilieri mató a sus hijos Marceliano (4) y Pía del Rosario (2).
Se trata de uno de los filicidios más recordados de los últimos años debido a la enorme repercusión que alcanzó tanto en el país como en el exterior.
La enfermera especializada en obstetricia utilizó un bisturí para cometer los asesinatos. Luego dejó una carta y trató de quitarse la vida.
En su acusación, el fiscal Diego López Ávila sostuvo que el doble filicidio había sido planificado y ejecutado con la finalidad de provocar un sufrimiento extremo a Aldo Martínez, expareja de la acusada y padre de los niños. El 15 de octubre de 2021 fue condenada a prisión perpetua.
Según confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario, Álvarez y Fuciellieri, forjaron una gran amistas dentro de la prisión.
Un caso atípico
Maximiliano Lazarte (32) se había separado de su pareja apenas una semana antes. El 12 de febrero de 2022, la madre de Máximo (3) dejó al niño al cuidado de su padre para que pasara unos días con él.
Al día siguiente, el pequeño fue hallado muerto y Lazarte apareció ahorcado dentro de la vivienda.
Los investigadores concluyeron que se trató de un filicidio seguido de suicidio. Según la reconstrucción realizada, el hombre actuó motivado por la ruptura de la relación.
Los pesquisas destacaron además que el niño presentaba quemaduras, una circunstancia que convirtió el caso en uno de los más impactantes de los últimos años. Al haber fallecido el autor, el expediente fue archivado.
Conmoción en Los Ralos
El sonido de cuatro disparos alteró la tranquilidad de un barrio de Los Ralos el 1 de noviembre de 2022.
Poco después se descubrió que Manuela Mariana Medina (31) había asesinado a su hijo Yulian Jesús Gabriel Jiménez (5) y luego había intentado quitarse la vida.
La mujer, integrante de una fuerza de seguridad, permaneció internada durante varias semanas y finalmente falleció.
El caso generó una fuerte polémica porque había sido apartada de sus funciones por problemas de salud y porque su expareja había denunciado episodios de violencia doméstica.
También se cuestionó por qué seguía teniendo acceso a su arma reglamentaria cuando, según trascendió, no estaba autorizada a portarla.
El padre del niño aseguró que había advertido reiteradamente sobre la situación y reclamó que las autoridades no escucharon sus pedidos para intervenir y proteger al pequeño.