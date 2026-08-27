Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres

En el imaginario popular, la muerte de un niño -especialmente cuando ocurre de manera trágica- suele asociarse con la pérdida de un ángel. Pero cuando el crimen aparece vinculado a un conflicto entre adultos, el dolor social se multiplica. En la última década, varios filicidios registrados en Tucumán tuvieron como telón de fondo relaciones atravesadas por la violencia, las separaciones conflictivas o los deseos de venganza.