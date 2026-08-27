“Le sigo pidiendo plata”: Tini Stoessel y la entrevista que resurgió tras el conflicto con su papá

Resumen para apurados
- Resurgió una entrevista de Tini Stoessel sobre sus finanzas tras revelarse el conflicto con su padre, Alejandro, por una auditoría patrimonial millonaria en Argentina.
- En 2017 la artista confiaba plenamente en su padre; sin embargo, recientemente ordenó auditar bienes por 70 millones de dólares tras bloqueos en sus tarjetas.
- La ruptura comercial y la disputa por el control de sus activos marcan una nueva etapa de independencia en la carrera profesional y legal de la cantante.
En medio de la tensión familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a circular una entrevista que la cantante concedió hace casi una década. En aquella conversación, cuando tenía 20 años, la artista hablaba sobre su vínculo con el dinero y explicaba por qué no estaba demasiado involucrada en la administración de sus ingresos.
La entrevista, publicada por Clarín en octubre de 2017, tomó nuevamente relevancia luego de que trascendiera que Tini habría solicitado una auditoría de su patrimonio y detectado que no tendría control ni participación accionaria sobre una fortuna estimada en 70 millones de dólares.
Según trascendió, esos activos estarían vinculados a sociedades a nombre de su padre y de su hermano Francisco, aunque generarían ingresos a partir de la imagen, los contratos comerciales, la música y los espectáculos de la cantante.
Qué decía Tini Stoessel sobre el manejo de su dinero
En aquella entrevista, Tini reconocía que era su padre quien se ocupaba de buena parte de los asuntos económicos relacionados con su carrera.
Con apenas 20 años, la cantante aseguraba que incluso le pedía dinero a Alejandro para gastos cotidianos. “Le sigo pidiendo plata a mi papá para salir con mis amigas”, había contado en aquella oportunidad.
Tini explicaba que, aunque conocía la importancia de sus contratos y de los aspectos económicos de su carrera, prefería mantener una vida cotidiana similar a la de cualquier joven de su edad.
También aclaraba que, cuando quería darse un gusto o hacerle un regalo a alguien, utilizaba su propio dinero porque consideraba que lo había ganado a través de su trabajo.
La confianza que tenía en Alejandro Stoessel
En ese momento, Tini explicaba que su actitud frente al dinero también estaba relacionada con el hecho de que su padre fuera su representante. La artista sostenía que, si tuviera otro mánager, probablemente estaría mucho más pendiente de sus contratos, ingresos y otros aspectos financieros de su carrera.
Sin embargo, al estar esos asuntos en manos de Alejandro, aseguraba sentirse completamente tranquila. “Pongo las manos en el fuego y tengo toda la confianza del mundo”, había expresado sobre su padre.
La cantante también remarcaba que confiaba en que nadie más que él buscaría lo mejor para ella y para su familia.
La compra que habría desencadenado la auditoría de Tini
La antigua entrevista volvió a circular en un contexto muy diferente para la cantante. En los últimos días trascendió que Tini habría decidido auditar su patrimonio después de intentar comprar una cartera valuada en 2.500 euros.
Según la información difundida, la tarjeta de la artista fue rechazada al intentar realizar la operación. Al consultar con el banco, habría descubierto que tenía establecido un límite de 2.000 euros por compra, una restricción que habría sido configurada por su padre.
El episodio habría llevado a la cantante a revisar con mayor profundidad la administración de sus bienes. Alejandro Stoessel dejó de ser el representante de Tini hace aproximadamente tres meses, después de casi 15 años al frente de distintos aspectos de su carrera.
En este contexto, las declaraciones que la cantante había realizado en 2017 volvieron a cobrar especial relevancia, ya que muestran la confianza que por entonces depositaba en su padre para manejar los asuntos económicos vinculados con su trayectoria artística.