“Le sigo pidiendo plata”: Tini Stoessel y la entrevista que resurgió tras el conflicto con su papá

En medio de la tensión familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a circular una entrevista que la cantante concedió hace casi una década. En aquella conversación, cuando tenía 20 años, la artista hablaba sobre su vínculo con el dinero y explicaba por qué no estaba demasiado involucrada en la administración de sus ingresos.