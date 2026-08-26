Aseguran que los padres de Tini controlan todos sus gastos: "Cuando usa la tarjeta, les suena una alarma"

Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló en radio que los padres de Tini Stoessel controlaban estrictamente sus gastos con alarmas, en medio del conflicto por la auditoría a su patrimonio.
- El conflicto inició cuando su padre le impidió comprar una casa en Madrid junto a De Paul, manteniendo una cuenta unificada sin que la artista tuviera acceso a su dinero.
- La auditoría impulsada por la cantante marca el fin del manejo familiar de sus finanzas y redefine su autonomía profesional y personal de cara al futuro de su carrera.
El conflicto entre Tini Stoessel y sus padres sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Yanina Latorre, quien aportó detalles sobre la interna familiar y el manejo del patrimonio de la cantante.
La periodista se refirió nuevamente a la situación en su programa de El Observador y relató una escena que, según aseguró, presenció personalmente. De acuerdo con su versión, cada vez que la artista utiliza su tarjeta de crédito, sus padres reciben una alerta que les permite conocer dónde realizó el gasto.
“Cada vez que usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”, afirmó Latorre.
La periodista fue amiga durante años de Mariana Muzlera, madre de Tini, y desde que trascendió que la cantante solicitó una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera, comenzó a revelar distintos aspectos de la relación entre la artista y sus padres.
Según contó, Tini habría intentado tener mayor autonomía sobre su dinero, pero se habría encontrado con restricciones. “Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror”, sostuvo.
“Tini no conoce otra vida”
Latorre consideró que la situación estaría relacionada con la manera en que Tini fue criada dentro de su entorno familiar y profesional. “Estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida”, afirmó.
En esa línea, aseguró que incluso habría situaciones en las que la cantante no disponía de dinero para afrontar gastos cotidianos.
“A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos, no tiene para pagar el Uber ni la comida porque no le habilitan”, señaló la periodista.
Sus declaraciones se conocen en medio de la polémica que se generó luego de que trascendiera que la cantante decidió auditar el manejo de su patrimonio y la administración de sus sociedades, con especial atención en las decisiones que habría tomado su padre, Alejandro Stoessel.
El conflicto habría comenzado durante su relación con Rodrigo De Paul
Latorre también ubicó el origen de las diferencias entre Tini y su padre varios años atrás, cuando la cantante mantenía una relación con el futbolista Rodrigo De Paul.
Según relató, Tini se había trasladado a Madrid para vivir con el jugador y habría querido comprar una propiedad para ambos. Sin embargo, aseguró que Alejandro Stoessel se opuso.
“Esta pelea inició cuando estaba de novia con Rodrigo, la primera vez. Se fue a vivir a Madrid con él, se quiso comprar una casa para vivir juntos y el padre le dijo que no”, contó.
La periodista también afirmó que la cantante no tendría información completa sobre sus propios bienes y el destino de su patrimonio.
“No tiene idea de dónde está la plata, ni en qué está invertida, no sabe nada”, sostuvo Latorre.
La aclaración sobre Alejandro Stoessel
A pesar de sus fuertes cuestionamientos sobre la dinámica familiar, Latorre aclaró que no considera necesariamente que Alejandro Stoessel haya actuado con mala intención.
“Yo creo que tenían una cuenta general de donde gastaban todos”, planteó la periodista.
En ese sentido, consideró que el productor podría haber administrado el dinero de la familia y de la carrera de Tini dentro de una dinámica que durante años habría sido habitual para ellos.
“Nunca creyó que iba a llegar este día”, concluyó Latorre, en referencia al momento actual, marcado por la auditoría y por el conflicto en torno al manejo del patrimonio de la cantante.