Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
Santiago Portillo viene de conquistar un título histórico con Valorugby Emilia y, mientras atraviesa una lesión, ya piensa en el cierre de su carrera: “El día que me retire, un año tengo que jugar en Tarcos”.
Resumen para apurados
- El rugbier tucumano Santiago Portillo fue campeón en Italia con Valorugby Emilia y prometió regresar a la Argentina para retirarse en su club formador, Los Tarcos.
- Tras integrar seleccionados nacionales juveniles y superar lesiones que frenaron su paso por Jaguares, Portillo se consolidó como profesional durante cinco temporadas en Italia.
- Tras recuperarse de una lesión lumbar, el tercera línea definirá si renueva en Europa o anticipa su regreso a Tucumán para sumarse a Los Tarcos junto a su familia.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium