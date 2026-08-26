Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

Marina Calabró contó en PrimiciasYa (América) cuál habría sido la reacción de la intérprete después de conocer los resultados de la investigación. “Desde el lado de Tini lo que nos llega es que ella está angustiada, está aturdida, está como en ese estado donde uno no tiene que enfrentar aquello que le mostraron, porque tiene los papeles de la auditoría completa”, afirmó la periodista.