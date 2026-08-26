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Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

El conflicto entre la cantante y Alejandro Stoessel continúa creciendo y hay una cifra millonaria en disputa.

TINI, DISTANCIADA DE SU PADRE. El conflicto entre la cantante y Alejandro Stoessel continúa creciendo y hay una cifra millonaria en disputa.
TINI, DISTANCIADA DE SU PADRE. El conflicto entre la cantante y Alejandro Stoessel continúa creciendo y hay una cifra millonaria en disputa.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel quedó muy angustiada tras conocer los resultados de una auditoría contable que encargó sobre el manejo de su patrimonio a cargo de su padre, Alejandro Stoessel.
  • El análisis financiero, iniciado hace tres meses, revisó la administración jurídica y societaria de su carrera. La situación coincide con los preparativos de su boda en París.
  • El conflicto familiar se profundiza ante cifras millonarias en disputa, mientras la cantante busca recuperar el control definitivo de sus finanzas y reorganizar su carrera.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que trascendiera cómo habría reaccionado al conocer el resultado de una auditoría realizada sobre el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera, con la mirada puesta directamente sobre su padre, Alejandro Stoessel.

Según la información que comenzó a circular en las últimas horas, la decisión de realizar la auditoría habría sido tomada hace tres meses. El análisis habría apuntado a revisar durante años las decisiones vinculadas al dinero de la cantante y la estructura contable, jurídica y societaria de su carrera, que habría estado organizada y administrada por su padre.

Marina Calabró contó en PrimiciasYa (América) cuál habría sido la reacción de la intérprete después de conocer los resultados de la investigación. “Desde el lado de Tini lo que nos llega es que ella está angustiada, está aturdida, está como en ese estado donde uno no tiene que enfrentar aquello que le mostraron, porque tiene los papeles de la auditoría completa”, afirmó la periodista.

Finalmente, Calabró resumió el impacto que habría tenido la información en la cantante: “Me dicen que eso la liquidó”.

La millonaria cifra que habría gastado Tini en París

En medio del conflicto familiar, Tini Stoessel también quedó bajo la lupa por los gastos que habría realizado durante los cuatro días que permaneció en París, Francia, donde llevó adelante parte de los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul.

Este miércoles, en Intrusos (América), analizaron el nivel de gastos que habría tenido la artista durante ese viaje, utilizado como ejemplo para dimensionar el estilo de vida que puede sostener.

“Uno dice ‘Tini, es millonaria’, pero no se figura cuánto puede gastar en algo. No es contarle las costillas ni mucho menos, sino entender un poco cómo es el nivel de vida que puede llegar a tener”, explicó Paula Varela.

La periodista aclaró que los números correspondían únicamente a esos cuatro días en París y que no representaban necesariamente sus gastos habituales.

Según detalló Varela, Tini habría pagado U$S 160.000 por un avión privado ida y vuelta, ya que un vuelo de esas características entre Miami y París tendría un costo aproximado de U$S 80.000 por tramo.

A esa cifra se sumarían U$S 100.000 por las cuatro noches de hotel. También habría gastado U$S 20.000 en unas chatitas Chanel y una carterita, mientras que el vestido de boda habría tenido un valor de U$S 200.000.

De acuerdo con esas cifras difundidas en el programa, el viaje habría implicado gastos por alrededor de U$S 480.000, sin contar otros consumos que pudiera haber realizado durante su estadía.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul

A comienzos de agosto, Tini Stoessel confirmó públicamente que se casará con Rodrigo De Paul. La cantante compartió en Instagram un video en el que mostró el anillo de compromiso y reveló la noticia.

“... y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió junto a la publicación.

En las imágenes se la escuchó decir “Me caso” después de mostrar el anillo.

Luego, desde un avión rumbo a París, contó detalles de los preparativos para la boda y de la primera prueba del vestido.

“Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, expresó.

Después de compartir parte del viaje con amigas, entre sesiones de skincare y manos, la cantante llegó a la capital francesa y volvió a mostrar su entusiasmo por uno de los momentos más importantes de los preparativos.

“Mis amores, llegamos a París. Primera prueba de vestido... Estoy superemocionada”, expresó.

Mientras avanzan los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul, la cantante también atraviesa un momento de tensión por la auditoría que habría puesto bajo la lupa el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera.

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