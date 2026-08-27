“No quiero llorar”: Marina Calabró se quebró en vivo al hablar de Tini Stoessel

"Me nace ese costado de justiciera. Me parecen cosas obvias y evidentes. No puedo creer que sean tan difíciles de palear en la Justicia o que uno se tenga que calzarse los guantes y reclamar lo propio. Me da bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, enfatizó al explicar el motivo por el que el conflicto entre Tini y Alejandro la moviliza tanto.