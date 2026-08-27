“No quiero llorar”: Marina Calabró se quebró en vivo al hablar de Tini Stoessel

Resumen para apurados
- Marina Calabró rompió en llanto en televisión al solidarizarse con Tini Stoessel por el conflicto económico y legal que la cantante mantiene con su padre.
- La artista inició una auditoría financiera sobre su patrimonio de 70 millones de dólares tras 15 años de carrera, situación que conmovió a la periodista.
- El reclamo patrimonial de Stoessel genera fuerte repercusión mediática y podría derivar en acciones judiciales formales por el manejo de sus ganancias.
El conflicto entre Martina “Tini” Stoessel y su padre, Alejandro, continúa generando repercusiones. En medio de la cobertura de la polémica, Marina Calabró protagonizó un emotivo momento al referirse a la situación familiar que atraviesa la cantante, un tema que además la llevó a recordar a su propio padre, Juan Carlos Calabró.
En los últimos días, trascendió que la intérprete solicitó una revisión de sus cuentas después de 15 años de trayectoria y habría descubierto que no tendría control ni participación accionaria sobre una fortuna estimada en 70 millones de dólares.
En este contexto, Calabró se refirió en Primicias Ya (América), el ciclo que conduce, al estrecho vínculo que siempre unió a Tini con Alejandro, a quien la cantante defendió públicamente en reiteradas oportunidades e incluso le dedicó su canción Pa luego de que atravesara un delicado momento de salud.
“Yo sé, y las chicas también saben, lo que es y lo que significa para una mujer el vínculo con el padre”, aseveró Calabró.
Marina Calabró recordó a su padre
Entonces, la periodista y conductora marcó una diferencia entre su historia personal y la situación que atraviesa Tini Stoessel al aclarar: “Mi padre nunca me controló ni nada de eso...”.
Segundos después, Luis Ventura, su compañero, intervino en su análisis y fue contundente al recordar el vínculo entre Marina y su padre, fallecido en 2013: “Pero veló por vos todo el tiempo y eso a mí me consta”.
Casi de inmediato, Calabró dejó en evidencia cuánto la moviliza recordar a su padre al responderle con la voz quebrada: “¡Ay, no me hagas emocionar!”.
La periodista intentó recomponerse para retomar el eje de su reflexión y empatizar con Tini ante el complejo momento personal que atraviesa: “Pero, ¿A qué voy con esto? Me imagino lo duro que debe ser para ella (Tini) hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer eso”.
A continuación, Calabró leyó uno de los párrafos del documento y, con lágrimas en los ojos, planteó: “¿Sabés lo que es para una hija encargar una revisión de las cuentas de su propio padre y decir que tenés dudas sobre posibles ilícitos en el manejo de tu carrera y tu plata?”.
En medio de la emoción, la periodista le dedicó unas palabras de apoyo a la cantante: “Tini, te abrazo”.
“No quiero llorar”: el momento de mayor emoción
Sin embargo, el momento de mayor conmoción para Calabró llegó cuando Ventura tomó la palabra para sumar su punto de vista sobre la situación que atraviesan Tini y su padre, Alejandro.
Ante su visible congoja y la preocupación de sus compañeros, la periodista deslizó: “No quiero llorar...”.
Calabró reconoció haberse sentido interpelada por el fuerte vínculo que mantuvo la cantante con el productor durante todos estos años, mientras se secaba las lágrimas.
En tanto, Ventura volvió a intervenir y pidió un corte para que su compañera pudiera recomponerse.
Minutos después, ya más tranquila y nuevamente frente a cámara, Calabró sostuvo que la situación que atraviesa la familia Stoessel le había hecho recordar a su padre.
En este sentido, la periodista aclaró: “Recordar a mi papá siempre es lindo. Y todos los temas que tengan que ver con padres e hijas me movilizan".
"Me nace ese costado de justiciera. Me parecen cosas obvias y evidentes. No puedo creer que sean tan difíciles de palear en la Justicia o que uno se tenga que calzarse los guantes y reclamar lo propio. Me da bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, enfatizó al explicar el motivo por el que el conflicto entre Tini y Alejandro la moviliza tanto.
Al vincularlo con la relación que solía unirla a Juan Carlos Calabró, y como la atraviesa al hablar de estos temas, Marina sumó: "Me vulnera porque simplemente es así. Él murió en el 2013, y estando en el 2026, cuando alguien me lo recuerda... Me vulnero".
Finalmente, la periodista explicó qué hay detrás de su emoción y dejó en claro cómo se posiciona frente al conflicto que atraviesa la cantante. "Es emoción, pero en el fondo es lindo. No es angustia ni tampoco drama. Lloro porque soy así, sensible y llorona. Es simplemente eso, y en esta historia, estoy del lado de Tini", concluyó.