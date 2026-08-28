La canción que dañó a su familia: Cande Tinelli volvió a hablar de Tini Stoessel

Resumen para apurados
- Cande Tinelli reavivó en medios su disputa con Tini Stoessel en Argentina, tras la crisis familiar de la cantante, para defender a su padre del impacto del tema 'Ángel'.
- El conflicto data de una ruptura laboral entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel en los 90, profundizada en 2024 cuando Tini lanzó un tema dedicado a aquel litigio legal.
- Las declaraciones exponen la persistente tensión entre ambos clanes mediáticos y mantienen el foco público sobre el resultado de la auditoría financiera a Alejandro Stoessel.
El escándalo que estalló en la familia Stoessel tuvo repercusiones en el interior de la familia Tinelli. El vínculo que une a dos de los clanes más poderosos del espectáculo argentino se inició a principios de los 90 cuando Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli empezaron a trabajar juntos. A casi 35 años, sus hijas, Candelaria Tinelli y “Tini” Stoessel, parecen seguir el legado y estar paradas en veredas opuestas.
La auditoría que habría pedido la cantante y ex chica Disney cayó como una ironía de la vida para la segunda hija de Tinelli. Es que en 2024, cuando “Tini” lanzó “Un mechón de pelo”, hizo una jugada que también tuvo repercusiones y reavivó una polémica que parecía desaparecida. Con “Ángel”, la cantante reivindicó a su padre frente al conflicto legal que terminó con la ruptura laboral entre él y el conductor de “Showmatch”.
La primera publicación de Cande Tinelli contra “Tini”
Al conocerse la auditoría de Stoessel a su padre y la supuesta falta de acceso a su propio dinero, la joven Tinelli publicó un irónico mensaje en sus redes sociales. Pese a asegurar que no era un posteo hecho con mala intención, fue exactamente así como se interpretó.
El mensaje se entendió de inmediato, pues Cande citó una frase de la canción que “Tini” le dedicó a su padre años atrás. “Judas dio el beso”, escribió como primera línea Cande Tinelli en una historia. El texto que más resonó fue el que incluyó a continuación. “Justicia divina”, comentó entre dibujos de estrellas. Por último, cerró con una reflexión: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”.
En el mismo posteo en historias, Tinelli aseguró que amaba a la cantante y se refirió al tema como un lanzamiento que le hizo mal a ella y a sus hermanos. “Escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos, me da paz que las cosas salgan a la luz”, sentenció.
Cande Tinelli reivindicó su postura contra “Tini”
La diseñadora y ex esposa de Coti Sorokin dio una entrevista para “Puro show” en la que dijo no querer volver a tocar el tema. “Solo aclaré que ella me cae súper bien, la adoro y no tengo nada contra ella”, reafirmó. Sin embargo, manifestó que la cantante pop había tocado una fibra sensible y dolorosa para su familia. “Salí a defender eso, pero yo no tengo nada contra ella”, aclaró.
También deseó que el problema de la familia Stoessel se solucione pronto, pero expresó no estar sorprendida. “Me da pena por ella porque es una mina muy laburadora que se merece todo lo mejor (...). Soy la hija de la persona que tuvo una canción que fue cantada por mucha gente y me salió el instinto de hija”, explicó.