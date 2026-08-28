La canción que dañó a su familia: Cande Tinelli volvió a hablar de Tini Stoessel

La auditoría que habría pedido la cantante y ex chica Disney cayó como una ironía de la vida para la segunda hija de Tinelli. Es que en 2024, cuando “Tini” lanzó “Un mechón de pelo”, hizo una jugada que también tuvo repercusiones y reavivó una polémica que parecía desaparecida. Con “Ángel”, la cantante reivindicó a su padre frente al conflicto legal que terminó con la ruptura laboral entre él y el conductor de “Showmatch”.