Video: la mamá de Tini Stoessel llamó al aire Yanina Latorre y protagonizó un tenso momento

Al responder, Latorre le explicó que estaba transmitiendo en vivo y le preguntó si quería salir al aire. Sin embargo, Muzlera respondió que no sabía que el llamado se producía durante el programa y le pidió que volvieran a comunicarse más tarde. “Sí, llamame después. Pero no digas nada que te llame, por favor”, le pidió la madre de la cantante.