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Video: la mamá de Tini Stoessel llamó al aire Yanina Latorre y protagonizó un tenso momento

Mariana Muzlera se comunicó con la conductora mientras hablaba sobre la interna familiar de la cantante y, al descubrir que estaba al aire, le pidió que no revelara que habían hablado.

La mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre en medio del escándalo familiar y le pidió algo inesperado
La mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre en medio del escándalo familiar y le pidió algo inesperado Pronto
Por Mercedes Mosca Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, llamó en vivo a Yanina Latorre en América TV este jueves mientras debatían la disputa patrimonial de la cantante.
  • Muzlera pidió cortar al notar la transmisión. El hecho ocurre tras la auditoría financiera que Tini inició sobre la administración de su padre, Alejandro Stoessel.
  • El episodio evidencia la fuerte tensión en el entorno familiar mientras la artista busca tomar el control total de sus finanzas y reestructurar su patrimonio.
Resumen generado con IA

Un inesperado llamado interrumpió este jueves el análisis de Yanina Latorre sobre la interna familiar de Tini Stoessel. Mientras la conductora hablaba en SQP, el programa de América TV, recibió una comunicación de Mariana Muzlera, madre de la cantante, con quien había mantenido una amistad años atrás.

Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

Revelaron cómo reaccionó Tini Stoessel al conocer el resultado de la auditoría a su papá

La situación ocurrió en medio del conflicto que atraviesa Tini con su padre, Alejandro Stoessel, luego de que la artista decidiera auditar su patrimonio. Según trascendió, en ese proceso habría surgido un problema relacionado con el control de una importante fortuna.

El llamado de la mamá de Tini que sorprendió a Yanina Latorre

Mientras Yanina Latorre daba su opinión sobre la situación familiar de Tini, advirtió que estaba recibiendo una llamada de Mariana. “Me llama Mariana, la mamá de Tini”, anunció la conductora antes de atender.

Al responder, Latorre le explicó que estaba transmitiendo en vivo y le preguntó si quería salir al aire. Sin embargo, Muzlera respondió que no sabía que el llamado se producía durante el programa y le pidió que volvieran a comunicarse más tarde. “Sí, llamame después. Pero no digas nada que te llame, por favor”, le pidió la madre de la cantante. 

La conductora intentó tranquilizarla y aclaró que no iba a revelar el contenido de la conversación. Sin embargo, Muzlera volvió a insistir en que no quería que se hiciera público que habían hablado. Ante la situación, Latorre decidió terminar rápidamente la comunicación: “Cortemos que estoy al aire. Te mando un beso”.

Por qué Yanina Latorre ya no es amiga de Mariana Muzlera

Después del llamado, la conductora explicó que comprendía la reacción de Muzlera por el difícil momento que estaría atravesando la familia.

Latorre contó que había conocido a la madre de Tini años atrás, durante una estadía en Miami, a través de amigos en común con su hija Lola. Sin embargo, aclaró que llevaban aproximadamente dos años sin hablar.

“Decidí alejarme”, explicó sobre el vínculo. Según relató, durante un tiempo recibió críticas por defender públicamente a Tini y la relación con Muzlera terminó enfriándose. “Dejó de fluir, se fue enfriando. Lo decidimos los dos”, sostuvo.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el conflicto entre Tini y su papá

Luego del episodio, Latorre también se refirió a la disputa entre Tini y Alejandro Stoessel por el manejo de su patrimonio.

La conductora aclaró que no buscaba defender a ninguna de las partes y planteó que, desde su perspectiva, no habría existido una intención deliberada de perjudicar a la cantante, sino un manejo que terminó generando un conflicto. “Para mí en este caso no hubo mala voluntad, hubo mal manejo”, opinó.

En esa línea, consideró que Tini necesita tener mayor libertad para administrar sus asuntos y señaló que el contexto familiar se volvió todavía más complejo debido al estado de salud de su padre. Según explicó Latorre al aire, la cantante estaría intentando ordenar sus cuentas y avanzar sobre la administración de su patrimonio en medio de una situación familiar delicada.

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