De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Resumen para apurados
- La Justicia Federal concedió el arresto domiciliario a Javier "Chuky" Casanova en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.
- La polémica resolución se dictó a pesar de que el acusado tenía un pedido de captura vigente en Jujuy por el transporte de 50 kilos de cocaína.
- La medida genera controversia y abre interrogantes sobre la coordinación judicial y el seguimiento de causas de narcotráfico interprovinciales.
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