Seguridad

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

La Justicia Federal otorgó la medida en una causa por tenencia de drogas. Surgió que tenía un pedido de captura vigente de Jujuy por el transporte de 50 kilos de cocaína. Los detalles polémicos de una resolución.

EL ACUSADO. Javier Chuky Casanova afronta dos procesos por droga.
EL ACUSADO. Javier "Chuky" Casanova afronta dos procesos por droga.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal concedió el arresto domiciliario a Javier "Chuky" Casanova en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.
  • La polémica resolución se dictó a pesar de que el acusado tenía un pedido de captura vigente en Jujuy por el transporte de 50 kilos de cocaína.
  • La medida genera controversia y abre interrogantes sobre la coordinación judicial y el seguimiento de causas de narcotráfico interprovinciales.
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