Meta limitará el ingreso de jóvenes a sus redes sociales Instagram y Facebook

OAKLAND, Estados Unidos.- El gigante estadounidense Meta aceptó pagar casi 17.000 millones de dólares y restringir Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que pone punto final a un histórico juicio en su contra por adicción de menores a las redes sociales.
El entendimiento resuelve la parte más pesada de múltiples acusaciones contra todas las redes sociales, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.
El acuerdo, que aún debe ser validado por la Justicia, crea un precedente histórico para YouTube, TikTok y también Snapchat, plataformas igualmente objeto de miles de demandas en todo el país.
Pone fin a casi cinco años de pulso tras una investigación abierta a finales de 2021 por las revelaciones de la denunciante Frances Haugen sobre las investigaciones internas de Meta, seguida de las demandas presentadas en 2023 por varias decenas de estados.
Meta fue acusado de haber diseñado plataformas adictivas para los adolescentes, mentir sobre sus efectos y violar una ley federal sobre los datos de menores de 13 años, que se supone deben estar ausentes de las plataformas.
El monto acordado fue de 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio que podría haber costado 200.000 millones al gigante de las redes.
Protección a niños
La empresa que agrupa a Facebook e Instagram acordó hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según el documento conocido ayer.
“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta.
Según el fiscal, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños” y adolescentes.
El texto, firmado por 51 estados y territorios, se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de Estados Unidos.
Tiempo y horarios
Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.
Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado.
La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes estadounidenses.
El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.
En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.
Ambas restricciones se endurecerán si el resto del sector sigue el mismo camino.
Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22 a 7 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado las limitaciones de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.