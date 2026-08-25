Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

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Resumen para apurados
- Miguel Acevedo y Juan Manzur impulsan negociaciones en Tucumán con gremios y debaten el posicionamiento del peronismo local frente a Javier Milei.
- Los encuentros con ATSA y el análisis sobre Campo Norte ocurren en un marco de reorganización interna entre el jaldismo y los sectores alineados a Manzur.
- Estas maniobras definirán la cohesión del peronismo tucumano y marcarán su estrategia política e institucional frente al gobierno nacional.
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