Política

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

FOTO DE PRENSA LEGISLATURA
FOTO DE PRENSA LEGISLATURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Acevedo y Juan Manzur impulsan negociaciones en Tucumán con gremios y debaten el posicionamiento del peronismo local frente a Javier Milei.
  • Los encuentros con ATSA y el análisis sobre Campo Norte ocurren en un marco de reorganización interna entre el jaldismo y los sectores alineados a Manzur.
  • Estas maniobras definirán la cohesión del peronismo tucumano y marcarán su estrategia política e institucional frente al gobierno nacional.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoMiguel AcevedoDimes y diretes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Milei reunió al gabinete y respaldó el rumbo económico

Lo más popular
Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100
1

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional
2

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida
3

Filicidio en Tucumán: la carta que dejó el padre antes de matar a su hijo y quitarse la vida

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3
4

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
5

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
4

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
5

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Más Noticias
Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio en Tucumán: la hermana del padre que mató a su hijo contó cómo era su vida y habló de su estado emocional

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Filicidio y posterior suicidio en Tucumán: hallaron muertos a un niño de ocho años y a su padre en una vivienda de Entre Ríos al 1.100

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

Rumbo a 2027: Campero cruzó a Catalán y lo acusó de “hipócrita”, de cobrar “petrodólares” y de haber sido parte del peronismo

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Canelada cruzó al PAMI por los recortes en diálisis: “Ningún equilibrio fiscal justifica dejar sin respuesta a un paciente”

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un reinicio clave y serán favorecidos este martes, según Ludovica Squirru

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Manuel Adorni sigue sin poder explicar su patrimonio

Comentarios