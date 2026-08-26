Las personas mayores y la educación superior

Durante generaciones se asumió que la vida tiene etapas fijas: se estudia joven, se trabaja adulto, se descansa mayor. Esa cronología, que ordenó certezas durante décadas, empieza a resquebrajarse ante dos fenómenos que avanzan en paralelo, ambos, en el ámbito global: la expectativa de vida se extiende, mientras cae la tasa de natalidad. El resultado es una humanidad que envejece, pero que, además, lo hace con muy buena salud. Merced de los avances de la medicina, buena parte de quienes superan los 60 años -muchos, ya jubilados- atraviesan esa etapa con plena vitalidad física y mental. La paradoja es evidente: nunca hubo tantas personas mayores en condiciones de seguir desarrollándose, y sin embargo con pocos espacios para que lo hagan.