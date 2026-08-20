Primarias en EEUU: la “izquierda” demócrata crece en Florida y aliados de Trump sufren reveses

WASHINGTON, Estados Unidos.- El ala izquierda del Partido Demócrata celebró una victoria en las primarias para el Senado de Estados Unidos en Florida, mientras los votantes rechazaron a varios de los candidatos republicanos apoyados por el presidente Donald Trump. El que era uno de los principales estados bisagra en las elecciones de Estados Unidos, Florida, lugar de residencia del mandatario, se ha desplazado marcadamente hacia la derecha en la última década. Trump ganó allí por 13 puntos en 2024 y los republicanos dominan los cargos estatales.