“Barreda”: la historia del hombre que asesinó a cuatro mujeres y se llevó la verdad a la tumba
La película que se estrenará este fin de semana revive el cuádruple femicidio de La Plata y las diferentes teorías sobre las razones que impulsaron una de las masacres familiares más impactantes de la historia argentina.
Resumen para apurados
- Una película sobre Ricardo Barreda se estrena este fin de semana en Argentina para revivir el cuádruple femicidio de La Plata y debatir los motivos del crimen.
- El caso reconstruye el asesinato de su esposa, hijas y suegra en 1992, explorando las diversas hipótesis que rodearon a uno de los crímenes más notorios del país.
- El estreno reabre la discusión pública y social sobre la violencia familiar y el tratamiento mediático de los femicidios en la cultura argentina.
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