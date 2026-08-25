Seguridad

“Barreda”: la historia del hombre que asesinó a cuatro mujeres y se llevó la verdad a la tumba

La película que se estrenará este fin de semana revive el cuádruple femicidio de La Plata y las diferentes teorías sobre las razones que impulsaron una de las masacres familiares más impactantes de la historia argentina.

EL ACUSADO. El odontólogo Ricardo Barreda en una de las audiencias del juicio en su contra.
EL ACUSADO. El odontólogo Ricardo Barreda en una de las audiencias del juicio en su contra.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una película sobre Ricardo Barreda se estrena este fin de semana en Argentina para revivir el cuádruple femicidio de La Plata y debatir los motivos del crimen.
  • El caso reconstruye el asesinato de su esposa, hijas y suegra en 1992, explorando las diversas hipótesis que rodearon a uno de los crímenes más notorios del país.
  • El estreno reabre la discusión pública y social sobre la violencia familiar y el tratamiento mediático de los femicidios en la cultura argentina.
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