Meta pagará más de U$S17.000 millonespara cerrar demandas por adicción juvenil

Uno de los puntos más importantes de la demanda estaba relacionado con el tiempo de permanencia de los jóvenes en sus plataformas. Respecto a este punto, Meta se comprometió a fijar un límite automático de dos horas diarias de uso en Instagram y Facebook para los usuarios adolescentes, el cual solo se podrá extender con permiso paterno explícito. Del mismo modo, se implementará un “toque de queda” nocturno que impedirá el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, a menos que los padres lo autoricen.