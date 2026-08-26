Cartas de lectores: La caída de la natalidad

La disminución de la tasa de natalidad es un fenómeno global, ocurre en todo el mundo, no solo en la Argentina. No tiene relación con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como sugiere el presidente Milei, pero también no tiene nada que ver con las causas que detalla la lectora Graciela Jatib (“La locura de los pañuelos verdes” carta del 23/08); ella responsabiliza a la actual administración por la caída de la natalidad (que existe desde hace varias décadas). Los problemas de violencia de género, de pobreza, el déficit de viviendas, tampoco son productos de los últimos dos años y medio; la lectora incluso atribuye los suicidios y los problemas de salud mental al actual presidente; es claramente un diagnóstico equivocado, y así no vamos a acertar nunca el tratamiento.