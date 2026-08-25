Cambiarán las reglas de votación en la Legislatura: de qué se trata.

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán modificará su reglamento de votación en el marco del tratamiento de diversas medidas del Ejecutivo provincial.
- Los cambios se sumarán al DNU sobre la designación en el Ersept y a la fijación de nuevos plazos licitatorios para el servicio eléctrico de EDET.
- La reforma del sistema de votación impactará en el funcionamiento interno del cuerpo legislativo y en el debate de proyectos clave para la provincia.
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