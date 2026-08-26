OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Buscando culpables
26 Agosto 2026

A diario verá en los canales de televisión locales y nacionales a empresarios de casi todos los rubros, pero en especial de los que comercializan ropa, quejarse de que ni aun en los días en que antaño, como el de la Madre, el del Padre o las fiestas de fin de año, sus ventas repuntan. Y sus quejas van dirigidas a las aplicaciones de tiendas virtuales chinas multimarcas que ofrecen poner en el domicilio del comprador por un costo más bajo la misma mercadería. Y esto da pie para que comiencen las ofertas de 40, 50, 60 y hasta 70% de descuento que hacen sentir su presencia en las vidrieras de los negocios; pero si bajan el precio a la mitad o más en algunos casos ¿cuánto le cargaron de ganancia al producto? ¿Un 100% como mínimo o mucho más? Porque si no es así no hay una explicación lógica de la “rebaja” ni de las “promos” 2 x 1 o 3 x 2 que promocionan. ¿No será ésta la razón de los negocios vacíos?

Jorge Álvarez                                     

jorgeal55@protonmail.com

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