Meta pagará más de U$S17.000 millones para cerrar demandas por adicción juvenil

Resumen para apurados
- Meta acordó hoy pagar más de 17.000 millones de dólares en EE. UU. a casi 30 estados para resolver demandas por fomentar la adicción y violar la privacidad de menores.
- El pacto frena un juicio federal en California y exige límites de tiempo diarios, toques de queda nocturnos y la eliminación del scroll infinito y filtros en cuentas juveniles.
- El histórico acuerdo fija un precedente para Silicon Valley y condiciona pagos finales a que plataformas como TikTok y Alphabet apliquen restricciones idénticas.
Meta, la empresa que desarrolla Facebook e Instagram, alcanzó hoy un acuerdo histórico de más de 17.000 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas que acusaban a la empresa de fomentar la adicción en adolescentes y comprometer su privacidad.
Este acuerdo se alcanzó durante el juicio que afrontaba la compañía tecnológica ante una corte federal de California, Estados Unidos, por una demanda de casi 30 estados de dicho país. Al mismo tiempo, se convierte en uno de los montos más altos pagados por una empresa de Silicon Valley.
El pacto firmado hoy obligará a Meta a implementar cambios urgentes en sus plataformas, las cuales incluirán límites de tiempo automáticos y restricciones de uso, dirigidas principalmente a los adolescentes. Además, prohibirá funciones que fomentan problemas de salud mental.
El histórico juicio comenzó la semana pasada y estaba previsto que durara seis semanas con el testimonio del propio Mark Zuckerberg y altos directivos de la empresa. Con esta resolución, el gigante tecnológico evita un juicio prolongado y la exposición de sus altos ejecutivos ante los tribunales.
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, celebró el acuerdo según detalló el New York Times. “El objetivo de este caso era proteger a nuestros hijos: detener las notificaciones y alertas por la noche y cuando están en la escuela, animarlos a tomar descansos de las redes sociales y protegerlos contra las funciones dañinas”, declaró el funcionario y añadió que el acuerdo superó lo que la mayoría de los tribunales podrían ordenar.
¿A qué se comprometió Meta?
Meta acordó realizar un pago de hasta 17.100 millones de dólares distribuidos a lo largo de una década para resolver las demandas de decenas de estados que acusaban a la empresa de diseñar Facebook e Instagram con funciones adictivas para menores, engañar a los consumidores sobre su seguridad y recopilar indebidamente sus datos. Según informaron medios internacionales, Meta abonará inicialmente alrededor de 12.000 millones de dólares (el 70% del acuerdo), pero los restantes 5.300 millones de dólares solo se pagarán si competidores como TikTok y Alphabet (dueña de YouTube) acceden a implementar restricciones idénticas y a pagar sus propias compensaciones financieras.
Uno de los puntos más importantes de la demanda estaba relacionado con el tiempo de permanencia de los jóvenes en sus plataformas. Respecto a este punto, Meta se comprometió a fijar un límite automático de dos horas diarias de uso en Instagram y Facebook para los usuarios adolescentes, el cual solo se podrá extender con permiso paterno explícito. Del mismo modo, se implementará un “toque de queda” nocturno que impedirá el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, a menos que los padres lo autoricen.
Algunas de estas herramientas ya estaban disponibles en las plataformas, pero no eran activadas por defecto cuando un usuario menor configuraba una cuenta nueva. Ahora aparecerán desde cero.
Finalmente, el acuerdo obliga a realizar modificaciones estructurales para reducir las funciones que propician la adicción y afectan la salud mental de los menores. Esto incluye la interrupción del desplazamiento (scroll) infinito, la eliminación del recuento de “me gusta” y reacciones en publicaciones de adolescentes, y el bloqueo de filtros de belleza vinculados a comparaciones sociales negativas.