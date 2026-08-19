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"Meta volvió adictos a los menores y se aprovechó de ellos", acusó una fiscal de California

En un juicio federal contra la compañía, señalaron que Facebook e Instagram fueron diseñados deliberadamente para generar adicción entre los adolescentes. Una coalición de 29 estados reclama multas de hasta U$S200.000 millones y cambios en las aplicaciones.

Comenzó un histórico juicio contra Meta.
Comenzó un histórico juicio contra Meta. FOTO AFP
Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Veintinueve estados de EE. UU. iniciaron esta semana un juicio contra Meta en Oakland, acusándola de diseñar redes adictivas para explotar a menores.
  • La fiscalía afirma que la empresa priorizó la retención y recolección de datos sobre la seguridad de los jóvenes, mientras que Meta niega los cargos y defiende sus medidas.
  • El caso busca multas por U$S 200.000 millones y cambios en las apps, marcando un precedente legal clave para futuras demandas contra otras tecnológicas como TikTok y YouTube.
Resumen generado con IA

Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, sostuvo una fiscal de California en el comienzo esta semana de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de programar deliberadamente Instagram y Facebook con ese objetivo.

Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estados exige a Meta que pague U$S200.000 millones en multas por utilizar tecnología diseñada específicamente para fomentar la adicción entre adolescentes, en un símil de lo que ocurrió hace tres décadas con las empresas tabacaleras.

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"El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público", declaró ante el tribunal la fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, en sus argumentos iniciales.

Meta "se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores", afirmó la fiscal.

El exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Bejar, declaró que durante los primeros años de Facebook "el objetivo era lograr que las cosas llegaran a los usuarios lo más rápido posible".

Esto "significaba que, la mayoría de las veces, la seguridad quedaba en segundo plano", agregó. Días antes del juicio, Meta intentó impedir que Bejar testificara, una medida que el juez rechazó.

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Según consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales, la empresa ha negado todas las acusaciones e insiste en que colaboró con padres, expertos y autoridades para incorporar medidas de protección para los niños y adolescentes.

Meta sabía que algunos de sus usuarios se vieron perjudicados por Facebook e Instagram, pero la empresa trató de reducir esos riesgos y mejorar la experiencia, argumentó la defensa de la compañía durante el juicio.

"No cabe duda de que Meta ha reconocido que las personas pueden tener dificultades con su uso de las redes sociales y ha tratado de desarrollar herramientas para ayudarlas", dijo el abogado Paul Schmidt.

Avalancha de demandas

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los testigos clave que se espera que declare junto con el director de Instagram, Adam Mosseri.

Fuera del tribunal, madres que alegan que sus hijos fueron inducidos a quitarse la vida por las redes sociales, exigieron que Meta rinda cuentas.

"Tengo un mensaje para Meta, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri: construyeron una de las empresas más poderosas y ricas del mundo", dijo Lori Schott, una de las madres. 

"Pero el poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas", enfatizó Schott.

Este es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.

Meta, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, es la única demandada en este caso.

Además de sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo límites al tiempo de uso.

Aunque son 29 los estados de la coalición que demandan a Meta desde 2023, la voz cantante en este juicio la llevan los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Su acusación se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.

Se espera que el juicio dure seis semanas, y que el veredicto se dé a conocer en octubre.

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