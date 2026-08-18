Ocho claves para entender el histórico juicio que comienza contra Meta

Ocho claves para entender la demanda contra Meta

1. Diseño psicológicamente manipulador: los denunciantes sostienen que Meta perfeccionó plataformas con un conjunto de funciones que están diseñadas deliberadamente para atrapar a los jóvenes. De esa manera se explota su vulnerabilidad psicológica y se prioriza el tiempo de permanencia en pantalla para elevar sus propios ingresos publicitarios.



2. Recopilación ilegal de datos de menores: la demanda sostiene que la empresa recopiló información y datos personales de niños menores de 13 años de forma sistemática y sin contar con la debida autorización de sus padres, lo que representa una violación a las normativas de privacidad federales y estatales.



3. Ocultamiento de daños a la salud mental: la acusación sostiene que Meta conocía el impacto perjudicial de sus aplicaciones y ocultó sus propios estudios internos que vinculaban el uso de Instagram con el aumento de la ansiedad, la depresión, la soledad y la distorsión de la imagen corporal.



4. Algoritmos para generar dopamina: los estados denuncian características como la scroll infinito y la recomendación de contenidos para mantener la atención de los adolescentes mediante la estimulación constante de dopamina.



5. Métricas de interacción nocivas: los fiscales señalan que el botón de “Me gusta” fomenta una “comparación social” destructiva, empujando a los niños a buscar validación externa de forma obsesiva, lo que se traduce directamente en sentimientos de rechazo y afectación de la autoestima.



6. Filtros corporales y contenido efímero: la demanda cuestiona la inclusión de filtros de imágenes que alteran la apariencia física original y de las historias que desaparecen. Estas características fomentan la insatisfacción corporal y generan una constante sensación de urgencia o miedo a quedar excluidos de las tendencias.



7. Facilitación para burlar los límites de edad: los estados afirman que Meta no desplegó un sistema riguroso de verificación parental para adolescentes y que además, facilitó la creación de cuentas múltiples a menores de edad.



8. Paralelismo con las tabacaleras de los 90: los fiscales comparan las tácticas de Meta con los litigios históricos contra las tabacaleras, argumentando que, al igual que en aquellos casos de salud pública, la tecnológica conocía el carácter adictivo de su producto y decidió priorizar el beneficio económico.