Meta enfrenta la acusación de hacer adictos a los chicos

Fuera del tribunal, madres de jóvenes que se quitaron la vida como consecuencia, afirman, del uso de las redes sociales, exigieron que Meta rinda cuentas. “Construyeron una de las empresas más poderosas y ricas del mundo”, dijo Lori Schott, una de las madres. “Pero el poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, y ninguna empresa, por muy rica que sea, por muy influyente que sea, por muy intocable que se sienta, debería estar por encima de la verdad, la ley y nuestros hijos”, enfatizó Schott.