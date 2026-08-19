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Meta enfrenta la acusación de hacer adictos a los chicos

“Se siente como el caso contra las tabacaleras en los 90”, que las obligó a realizar cambios y pagar daños, dice un jurista.

El celular al alcance de la mano.
El celular al alcance de la mano. Foto de LA GACETA.
Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • En Oakland, una coalición de estados de EE. UU. inició un juicio contra Meta, acusándola de diseñar Facebook e Instagram para generar adicción deliberada en menores.
  • La demanda exige USD 200.000 millones por daños, acusando a la firma de violar la privacidad y engañar al público sobre la salud mental juvenil. Meta niega las acusaciones.
  • El proceso, comparado con los litigios contra las tabacaleras en los 90, podría fijar un precedente regulatorio clave para TikTok, YouTube y el futuro de las redes.
Resumen generado con IA

OAKLAND, Estados Unidos.- Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, sostuvo una fiscal de California en el comienzo de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para conseguirlo.

Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estados exige a Meta que pague 200.000 millones de dólares en multas por utilizar tecnología diseñada para fomentar la adicción entre adolescentes, similar a lo que ocurrió hace tres décadas con las empresas tabacaleras. “El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”, declaró ante el tribunal la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill. Meta “aprovechó el funcionamiento del cerebro de los menores”, afirmó.

La empresa niega las acusaciones e insiste en que ha colaborado con padres, expertos y autoridades para incorporar medidas de protección. El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los testigos que se espera que declare, junto con el director de Instagram, Adam Mosseri.

Fuera del tribunal, madres de jóvenes que se quitaron la vida como consecuencia, afirman, del uso de las redes sociales, exigieron que Meta rinda cuentas. “Construyeron una de las empresas más poderosas y ricas del mundo”, dijo Lori Schott, una de las madres. “Pero el poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, y ninguna empresa, por muy rica que sea, por muy influyente que sea, por muy intocable que se sienta, debería estar por encima de la verdad, la ley y nuestros hijos”, enfatizó Schott.

Es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados por familias, comunidades escolares y autoridades de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes. Además de sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones para proteger a los usuarios jóvenes, como límites al tiempo de uso.

La acusación se articula en tres ejes: Meta mintió al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; diseñó ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y recopiló datos de menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal. Se espera que el juicio dure seis semanas.

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