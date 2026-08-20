Fernando Cerimedo quedó imputado por intento de femicidio y sigue detenido en Bolivia

Resumen para apurados
- La Justicia boliviana imputó y detuvo al asesor argentino Fernando Cerimedo por presunto intento de femicidio tras el ataque a tiros contra su expareja en Santa Cruz.
- Beller fue emboscada por sicarios tras una cita pactada por el acusado, quien fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo a la Argentina.
- La Fiscalía pedirá 180 días de prisión preventiva y peritará sus dispositivos electrónicos, mientras la policía continúa la búsqueda de los autores materiales prófugos.
Un grave suceso policial y político conmovió a la región tras el ataque a balazos contra la dirigente política y ex candidata boliviana Nadia Beller en las afueras de un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por el hecho, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) detuvo a Fernando Cerimedo, consultor político argentino y ex asesor del presidente Javier Milei, y la Fiscalía General de Bolivia lo imputó por el presunto delito de tentativa de feminidio.
El violento episodio ocurrió en la entrada del establecimiento, donde Beller fue abordada por dos personas vestidas con indumentaria de repartidores de delivery que llegaron en una motocicleta robada. Uno de los agresores le disparó en repetidas ocasiones antes de arrebatarle su cartera y su teléfono celular, para luego darse a la fuga en un segundo vehículo, secuencia que quedó registrada íntegramente por las cámaras de seguridad del lugar.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la propia víctima, su presencia en el lugar fue producto de una recomendación del propio Cerimedo, quien la habría persuadido de acudir a una supuesta cita con un denunciante del ex presidente Evo Morales para recibir información estratégica. Beller sostuvo que el consultor le aseguró falsamente que estaría custodiado por personal policial durante el encuentro.
La reconstrucción de los minutos anteriores y posteriores al ataque revela que la activista se encontraba en comunicación telefónica con Cerimedo al momento de recibir los disparos. Tras ser ingresada de emergencia en el centro médico, la mujer logró contactarlo nuevamente para enfrentarlo sobre lo sucedido; en esa conversación, el imputado negó cualquier vínculo con el hecho, argumentando su afecto por ella y asegurando que se dirigió a asistirla.
Para el abogado defensor de Cerimedo, Ernesto Giraldes, su cliente nunca intentó fugarse de Bolivia. No obstante, las autoridades policiales indicaron que el arresto en el aeropuerto internacional Viru Viru se produjo cuando el sospechoso intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina con equipaje e importantes sumas de dinero.
El trasfondo del caso incluye versiones sobre un conflicto sentimental previo y discusiones entre ambos, según detalló el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez. Además, el caso sumó complejidad institucional debido al rol actual de Cerimedo como asesor externo del mandatario boliviano Rodrigo Paz.
Testimonio
Desde el centro asistencial donde permanece internada tras haber recibido impactos de bala, Beller manifestó un profundo temor por su integridad física. Ante la percepción de vulnerabilidad en las instalaciones hospitalarias, solicitó formalmente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener esquemas de protección internacional ante eventuales nuevos atentados.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó que se emitieron instrucciones estrictas para que la policía actúe de manera inmediata frente a las presuntas responsabilidades del consultor argentino. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para dar con la localización de los dos sicarios materiales observados en los videos de vigilancia.
El detenido cuenta con un perfil público notorio en la región, habiendo alcanzado relevancia tras fundar la agencia Numen SRL y actuar como jefe de comunicación en la campaña de Javier Milei en 2023, además de cofundar el portal La Derecha Diario. Previamente, su trayectoria profesional incluyó cargos en empresas de diversos rubros y una etapa como docente en la ciudad de Buenos Aires.
La figura de Cerimedo ya había cruzado fronteras por controversias internacionales previo a este evento. En Brasil, fue investigado por la Policía Federal en relación con supuestas maniobras de desinformación tras las elecciones de 2022, causa de la cual la Fiscalía General de ese país lo eximió de cargos en febrero de 2025.
El arresto generó un amplio impacto periodístico internacional, siendo reflejado por diversos medios de Europa y la región que destacan los vínculos del consultor con los dirigentes políticos de la zona. Mientras avanza el proceso penal en Bolivia, la investigación se concentra en determinar la presunta autoridad intelectual de la emboscada y dar con el paradero de los agresores materiales.
Búsqueda de prueba
La Justicia de Bolivia avanzará en la apertura del celular de Cerimedo. La fiscal Yolanda Aguilera, a cargo de la investigación, ordenó que se perite el teléfono y la computadora que tenía el asesor al momento de ser detenido en el aeropuerto de Santa Cruz.
El peritaje a los dispositivos podría ser clave para la causa, ya que los investigadores esperan encontrar pruebas vinculadas al ataque. En ese sentido, no será complicado acceder, ya que el asesor político aportó voluntariamente la clave para debloquear el celular cuando quedó detenido.
Más temprano, el fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Alberto Zeballos, adelantó que pedirán que Cerimedo cumpla 180 días de prisión preventiva por intento de femicidio de Beller. Luego será el juez quien determine si seguirá detenido por el ataque a balazos.
“La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva, y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”, dijo Zeballos ante la prensa local.
Dichos de Evo morales
El ex presidente boliviano Evo Morales aseguró que el ex asesor de Milei será liberado pronto ya que es asesor del actual presidente Bolivia. “Él sabe todas las barbaridades que hacen el presidente y su gabinete”, afirmó el ex mandatario en una entrevista con la señal DTV de Bolivia. “Acordate, lo van a liberar”, dijo.