Fernando Cerimedo quedó imputado por intento de femicidio y sigue detenido en Bolivia

Un grave suceso policial y político conmovió a la región tras el ataque a balazos contra la dirigente política y ex candidata boliviana Nadia Beller en las afueras de un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por el hecho, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) detuvo a Fernando Cerimedo, consultor político argentino y ex asesor del presidente Javier Milei, y la Fiscalía General de Bolivia lo imputó por el presunto delito de tentativa de feminidio.