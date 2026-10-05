Elecciones en Brasil: la mayor favela de Río de Janeiro votó con desesperanza

En la Amazonía, lejos de la enorme ciudad de Río de Janeiro, los indígenas se ilusonan con Lula y se preocupan por El Niño. “Es importante elegir a un candidato que defienda la naturaleza”, dice el jefe de la comunidad indígena amazónica de Três Unidos, Waldemir da Silva, para explicar su voto por Lula en las elecciones presidenciales brasileñas. A orillas del Río Negro, uno de los principales afluentes del Amazonas, su pueblo de 120 habitantes de la tribu Kambeba ha sufrido mucho en las últimas semanas por el humo de los incendios forestales. Y Silva teme que la situación empeore con el fenómeno de El Niño, que se anuncia particularmente severo este año en Brasil.