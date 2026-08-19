Sheinbaum vinculó a Fernando Cerimedo con La Derecha Diario y cuestionó su actividad política en América Latina

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este miércoles a la detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo y cuestionó su actividad vinculada con las nuevas derechas de América Latina. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria también recordó su vínculo con Javier Milei y con La Derecha Diario, medio del que Cerimedo fue uno de los fundadores.