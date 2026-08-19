Sheinbaum vinculó a Fernando Cerimedo con La Derecha Diario y cuestionó su actividad política en América Latina

Resumen para apurados
- Claudia Sheinbaum cuestionó en México al consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio, y lo vinculó con Javier Milei.
- Cerimedo, cofundador de La Derecha Diario y exestratega de Milei y Bolsonaro, fue arrestado acusado de contratar a dos sicarios para asesinar a su esposa.
- Las declaraciones de Sheinbaum ponen bajo la lupa internacional las redes de comunicación digital y consultoría asociadas a los gobiernos de derecha regional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este miércoles a la detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo y cuestionó su actividad vinculada con las nuevas derechas de América Latina. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria también recordó su vínculo con Javier Milei y con La Derecha Diario, medio del que Cerimedo fue uno de los fundadores.
“La Derecha Diario es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculado con redes políticas”, afirmó Sheinbaum. En ese contexto, señaló que Cerimedo y Negre fueron quienes fundaron el medio, consignó el diario "Ámbito".
La presidenta mexicana también mencionó la causa que enfrenta el consultor en Bolivia, donde fue detenido tras una denuncia presentada por su esposa. “Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio. Que contrató a dos sicarios que le dispararon y que sobrevivió afortunadamente”, sostuvo.
Sheinbaum agregó que la denuncia incluye otras acusaciones y afirmó que Cerimedo habría sido señalado como agente de una de las agencias de Estados Unidos. “Es un feminicida, en pocas palabras, ya que agredió varias veces a su esposa”, expresó.
Consultada sobre el vínculo de Cerimedo con Milei, la mandataria respondió: “Es asesor de varios presidentes de América Latina”. Luego volvió a cuestionar su actividad en el ámbito de la comunicación política y sostuvo: “El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas”.
Por último, Sheinbaum mencionó al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego: “El propio Negre informó que Salinas Pliego lo contrató. Y, ahora, uno de ellos está denunciado por feminicidio. Lo dejamos al público para que haga su propia opinión”.
El vínculo de Cerimedo con Milei
Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital que ganó notoriedad por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Su especialidad es la comunicación política y el trabajo en redes sociales, ámbito en el que construyó vínculos con distintos dirigentes de la derecha latinoamericana.
Su relación con Milei se consolidó durante la campaña que llevó al libertario a la Presidencia. Cerimedo quedó asociado al armado digital que acompañó el crecimiento electoral de La Libertad Avanza (LLA) y fue uno de los asesores que trabajaron en la estrategia de comunicación del entonces candidato.
Su nombre también quedó vinculado, al ser cofundador, con La Derecha Diario, que se convirtió en una de las principales plataformas de comunicación del espacio libertario.
Antes de su llegada al universo de Milei, Cerimedo ya había trabajado en campañas de dirigentes de derecha de la región. Entre sus antecedentes aparece su participación en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil. Su trayectoria lo llevó así a convertirse en uno de los consultores argentinos vinculados con el crecimiento de las nuevas derechas latinoamericanas.
Su actividad en Bolivia
El desembarco de Cerimedo en Bolivia se produjo en otro escenario político. El consultor pasó a trabajar vinculado al presidente Rodrigo Paz, elegido mandatario boliviano, y actualmente se encontraba en ese país desarrollando tareas de asesoramiento político.
Según distintas publicaciones, su vínculo con el gobierno boliviano se produjo como consultor externo y no como funcionario formal del Estado.
Cerimedo también tuvo participación en otros procesos electorales de la región y construyó una trayectoria caracterizada por el uso intensivo de las redes sociales, las campañas digitales y las estrategias de comunicación política. Su nombre apareció además relacionado con Jair Bolsonaro y otros dirigentes de derecha y ultraderecha de América Latina.