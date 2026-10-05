Opinión› PUNTO DE VISTA Lula contra Lula: la trampa del centro Luiz Naclério Torres - Doctor en Humanidades Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CARRERA. Lula, presidente y candidato a reelegir, habla a sus simpatizantes Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlavio Bolsonaro Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana Una mirada al universo: ¿a dónde llegarán las sondas Voyager? Al mal tiempo: ¿dónde iremos a parar si se apaga el billar? Recuerdos fotográficos: 1949. Sabato y Borges desembarcan en Tucumán Lo más popular Sin despeinarse, la Selección goleó 7-0 a Burkina Faso y quedó lista para la despedida de Messi Cómo Tucumán se convirtió en un centro de referencia internacional para la investigación de vacunas El “inventor” de un deporte y de una industria La increíble vida de Guillermo Vilas Sabato en LA GACETA Literaria Ranking notas premium De Yerba Buena para Jaldo-Acevedo, un “amontonamiento” y ¿un partido con Manzur? Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación? La Selección juega amistosos que cada vez se parecen menos a un partido Los riesgos de una polarización (encima temprana) La economía que se viene: cuatro preguntas que se hace el mercado