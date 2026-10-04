OpiniónColumnas Irrespetuosos Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJuan ManzurWhatsAppCésar MilaniArgentinaJuan GraboisGerardo Huesen Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana La trampa de ser imprescindible: el costo invisible de decidir todo Una mirada al universo: ¿a dónde llegarán las sondas Voyager? Lo más popular "Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología El embajador de la India visitó el Ipaat, y destacó la política sucroalcoholera provincial Evalúan cambios en la Ley de Semillas HLB: cultivares resistentes plantean desafíos económicos Rotación: el seguro del campo tucumano Ranking notas premium Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes Facundo Ale, Anaya González y Vargas esperarán detenidos el inicio del juicio en su contra por un tiroteo Gerardo Huesen: "Juan Grabois es un cobarde por amenazar como lo hizo" Un tribunal confirma el fallo que obligó a Soledad Molinuevo a borrar tuits contra Jaldo Surgió en Natación, jugó tres Mundiales con Los Pumas y cambió el scrum por los escenarios: la historia de Omar Hasan