Colapinto corre en Singapur: días, horarios y cómo ver el GP nocturno más exigente de la Fórmula 1

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en Singapur para disputar una nueva fecha del campeonato, después de lo que fue el Gran Premio de Malasia, donde Max Verstappen volvió al triunfo con Red Bull y Franco Colapinto protagonizó una gran remontada al pasar del puesto 21 al 13 en Sepang.
El Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo.
La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, el circuito tiene 19 curvas tras una modificación en su trazado.
Horarios y cronograma del GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
Prácticas Libres 1: 5.30
Clasificación Sprint: 9.30
Sábado 10 de octubre
Sprint: 6 a 7
Domingo 11 de octubre
Carrera: 9
Todas la programación se podrá seguir por Disney Plus Premium y Fox Sports