Conflicto universitario: 45 días de paro y un año sin que se cumpla la ley de financiamiento

El conflicto universitario que comenzó en 2024 atraviesa una nueva etapa, pero todavía está lejos de encontrar una salida. El viernes 2 de octubre se cumplió un año desde que el Congreso ratificó la Ley de Financiamiento Universitario, después de que el presidente Javier Milei la vetara. Doce meses después, la norma continúa sin ser aplicada de manera integral y la disputa ya se trasladó con fuerza al terreno judicial: la Justicia volvió a intimar al Gobierno para que cumpla con la cautelar que ordena actualizar salarios y becas, mientras el Ejecutivo sostiene que ya cumplió y apela las decisiones.