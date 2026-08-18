Quién es Nadia Beller, la ex candidata del MAS que dejó a Evo Morales y fue baleada por sicarios en Bolivia

Resumen para apurados
- Nadia Beller, ex candidata del MAS y crítica de Evo Morales, fue baleada el lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra en un ataque presuntamente sicarial.
- Dos atacantes vestidos de repartidores le dispararon y robaron. La Policía detuvo a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, para indagar su rol.
- La investigación busca identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque, en un caso con fuerte repercusión política entre Bolivia y Argentina.
Nadia Shirley Beller Delgado, abogada, activista política y analista de 33 años, quedó en el centro de la escena política boliviana luego de ser atacada a tiros durante la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres disparos y fue trasladada en una camilla hasta una ambulancia, según muestran imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.
El violento episodio derivó en la detención de Fernando Cerimedo, consultor político argentino, ex asesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.
Beller llegó a la política de la mano del Movimiento al Socialismo (MAS). En 2019 fue candidata a diputada plurinominal por ese espacio y respaldó la candidatura presidencial de Evo Morales.
Con el paso de los años, sin embargo, su postura cambió de manera radical y terminó convirtiéndose en una de las críticas más duras del ex presidente boliviano.
A través de sus redes sociales, Beller llegó a acusar a Morales de pedofilia y reclamó su detención en el marco de una causa por trata de personas. También cuestionó a las Madres de Plaza de Mayo por, según sostuvo, “defender al pedófilo de Evo Morales”.
A fines de julio, la abogada se hizo eco de una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario y acompañó la publicación con una frase contundente: “el que a hierro mata, a hierro muere”.
También apuntó contra la Policía boliviana por la falta de cumplimiento de esa orden. “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente y que una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?”, cuestionó.
Su participación en la política y el periodismo
Beller tuvo participación en los espacios de negociación que se abrieron durante la crisis política posterior a la renuncia de Morales. En ese período intervino en conversaciones entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.
Con posterioridad, consolidó su perfil como analista política y comenzó a escribir columnas en distintos medios bolivianos, entre ellos La Razón, Página Siete y Urgente.bo.
Su trayectoria quedó así atravesada por la política boliviana de los últimos años, desde su militancia inicial en el MAS y su respaldo a Morales hasta su posterior enfrentamiento con el ex presidente.
El vínculo con Fernando Cerimedo
El ataque también puso bajo la lupa la relación entre Beller y Fernando Cerimedo. Según informó el diario La Razón, ambos mantuvieron una relación de pareja y, luego de una discusión, se produjeron acusaciones cruzadas de violencia.
Los antecedentes políticos de ambos son, además, marcadamente diferentes.
Beller comenzó su recorrido dentro del MAS y llegó a ser candidata por ese espacio. Cerimedo, en cambio, fue estratega digital de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023, trabajó con Jair Bolsonaro en Brasil y tuvo un papel clave en la llegada de Rodrigo Paz Pereira al poder en Bolivia.
Tras el ataque, Cerimedo fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”, explicó el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.
Cómo fue el ataque contra Beller
La información preliminar de la investigación señala que los agresores llegaron al hotel a bordo de una moto que había sido robada. Ambos estaban vestidos como repartidores y llevaban cascos.
Uno de ellos disparó contra Beller, mientras que el segundo le robó la cartera y el celular.
Después del ataque, los dos hombres huyeron en una motocicleta diferente de la que habían utilizado para llegar al hotel.
Las imágenes del momento posterior al ataque muestran a la abogada siendo trasladada en camilla hasta una ambulancia, mientras se desplegaba el operativo policial.
Por el momento, la investigación continúa abierta y la Policía de Santa Cruz no descarta ninguna hipótesis. Los investigadores buscan determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque y si detrás del episodio existió un autor intelectual.
La detención de Cerimedo forma parte de esa investigación, aunque las autoridades todavía analizan qué grado de participación pudo haber tenido en el violento episodio.