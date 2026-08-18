Quién es Nadia Beller, la ex candidata del MAS que dejó a Evo Morales y fue baleada por sicarios en Bolivia

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada, activista política y analista de 33 años, quedó en el centro de la escena política boliviana luego de ser atacada a tiros durante la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La mujer recibió tres disparos y fue trasladada en una camilla hasta una ambulancia, según muestran imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.