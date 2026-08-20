El parte médico de Nadia Beller confirmó múltiples heridas de bala y contradijo la tesis del "autoatentado"

“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado”, sentenció la abogada. Según su versión, existen elementos visuales que respaldarían esta postura. “Si mirás los videos de las cámaras de vigilancia, se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa”, insistió Arce.