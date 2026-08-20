El parte médico de Nadia Beller confirmó múltiples heridas de bala y contradijo la tesis del "autoatentado"
Tras las acusaciones de la defensa de Fernando Cerimedo, la Clínica de las Américas de Bolivia emitió un informe detallado sobre el estado de salud de la mujer, quien permanece internada con fracturas y esquirlas de proyectil.
Resumen para apurados
- Un informe médico en Bolivia confirmó que Nadia Beller sufrió múltiples disparos y fracturas, desmintiendo la versión de autoatentado de la defensa de Fernando Cerimedo.
- Beller fue operada de urgencia y se constató su embarazo de 5 semanas, mientras Cerimedo sigue detenido e imputado por intento de femicidio tras el ataque armado.
- La evidencia hospitalaria complica la estrategia de la defensa, que alega una conspiración política, de cara al pedido fiscal de 180 días de prisión preventiva.
Luego de que Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusara públicamente a Nadia Beller de orquestar un “autoatentado”, el parte médico de la Clínica de las Américas en Santa Cruz de la Sierra fue contundente. La paciente ingresó con “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego”, diagnóstico que desacredita las versiones que minimizaban la gravedad del ataque.
Lesiones de gravedad y cirugía de urgencia
El reporte del hospital boliviano detalló que Beller sufrió impactos en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo. Entre las lesiones más severas se destaca una “fractura expuesta conminuta de húmero derecho” y una herida supraclavicular. Ante este cuadro, la paciente debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia para la “extracción de dos cuerpos extraños” correspondientes a esquirlas de bala, y una osteosíntesis con placa y clavijas para reconstruir el hueso afectado.
Esta evidencia médica chocó directamente con las declaraciones radiales de la abogada Arce, quien había cuestionado la veracidad de las heridas: “Ella (por Nadia Beller) habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo. Ella no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, señaló la letrada.
Confirmación de embarazo y estado en terapia intensiva
Otro de los puntos de conflicto es el embarazo de Beller. Si bien anteriormente ella había mencionado tener cuatro meses de gestación, la clínica confirmó que se encuentra en una etapa más temprana. Según el informe, la evaluación multidisciplinaria constató un embarazo de aproximadamente cinco semanas (dos meses según otros tramos del reporte clínico), y la ecografía abdominal descartó lesiones en órganos internos.
La paternidad del hijo también fue objeto de disputa legal. Mientras Beller señaló a Cerimedo, la defensa del acusado lo negó tajantemente. “Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con ella”, dijo Arce.
La mujer de 33 años permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo vigilancia postoperatoria. Pese a la gravedad del incidente, se encuentra estable, lúcida y con ventilación espontánea. Según el cuerpo médico, “presenta signos de ansiedad por el episodio y la hospitalización”, pero podría recibir el alta en un plazo de 24 a 48 horas si su evolución continúa siendo favorable.
La acusación de la defensa
A pesar de las evidencias físicas presentadas por el hospital, la defensa de Cerimedo sostuvo la hipótesis de una conspiración política. Margarita Arce fue enfática al señalar que el ataque fue simulado para perjudicar la imagen del entorno político cercano a Rodrigo Paz.
“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado”, sentenció la abogada. Según su versión, existen elementos visuales que respaldarían esta postura. “Si mirás los videos de las cámaras de vigilancia, se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa”, insistió Arce.