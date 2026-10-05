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"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Los expertos localizaron varias vasijas de diferentes tamaños y fragmentos de piezas de arcilla.

ORIGEN. Las piezas halladas pertenecerían a la cultura Chuschagasta.
ORIGEN. Las piezas halladas pertenecerían a la cultura Chuschagasta.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Las lluvias en Choromoro, Tucumán, expusieron vasijas y restos óseos ancestrales junto a la ruta 312, hallados por la Policía e investigados por expertos.
  • La erosión del suelo reveló los elementos; tras el aviso, arqueólogos de la UNT y Patrimonio provincial realizaron excavaciones controladas para rescatar el material.
  • Los restos serán trasladados a la UNT para ser datados y estudiados, lo que permitirá profundizar el conocimiento sobre la histórica cultura Chuschagasta.
Resumen generado con IA

Personal de la comisaría de Choromoro, perteneciente a la Unidad Regional Norte de la provincia, tomó conocimiento acerca de un importante hallazgo arqueológico registrado sobre la vera de la ruta provincial 312, en la zona conocida como Bordo de Aragón. A raíz de las precipitaciones que se registraron durante los últimos días, la erosión del terreno dejó al descubierto una antigua vasija de cerámica y otros elementos, que permanecían enterrados.

Especialistas del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y personal de Patrimonio de la Provincia acudieron al lugar para realizar las tareas de rescate y, en especial, de protección de los restos hallados, para evitar la pérdida o el deterioro de piezas. A partir de allí se montó un operativo de excavación controlada. Durante las tareas se localizaron varias vasijas de diferentes tamaños, fragmentos de piezas de arcilla y restos óseos que, de acuerdo a las primera apreciaciones de los expertor, serían humanos.

La propiedad de tierras de Los Chuschagasta, centro de un nuevo juicio

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Siempre según la información preliminar brindada por los especialistas, los hallazgos estarían vinculado a la presencia histórica de la cultura Chuschagasta en el lugar.

Análisis de expertos

Los especialistas continuarán con los trabajos de recuperación y preservación del material, que posteriormente será trasladado a la Universidad Nacional de Tucumán para los correspondientes análisis y estudios, que permitirán datar las piezas, determinar su función y profundizar los conocimientos sobre esa cultura. En paralelo, los arqueólogos continuarán en el lugar con las tareas de recuperación y de preservación del material, para asegurar su integridad y el contexto arqueológico. No se especificó si se continuarán las búsquedas o si se prevé, incluso, abarcar un área mayor.

Miembros de la comunidad de Los Chuschagasta protestan frente al Palacio de Justicia

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El hallazgo constituye una valiosa contribución al registro arqueológico de la provincia.

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