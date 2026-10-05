"Serían humanos": los restos óseos hallados junto a vasijas de cerámica en Choromoro

Especialistas del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y personal de Patrimonio de la Provincia acudieron al lugar para realizar las tareas de rescate y, en especial, de protección de los restos hallados, para evitar la pérdida o el deterioro de piezas. A partir de allí se montó un operativo de excavación controlada. Durante las tareas se localizaron varias vasijas de diferentes tamaños, fragmentos de piezas de arcilla y restos óseos que, de acuerdo a las primera apreciaciones de los expertor, serían humanos.