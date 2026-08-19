La Justicia de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo por el ataque a su expareja

La decisión surgió después de un allanamiento realizado en el departamento que ocupaba en el condominio La Arboleda, en La Paz. Allí los investigadores encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, compartimentos ocultos en muebles, objetos de valor y un vehículo con características que hacían parecer que se trataba de un automóvil oficial. También secuestraron una camiseta perteneciente a la Policía boliviana.