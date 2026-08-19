La Justicia de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo por el ataque a su expareja
El exasesor de Javier Milei está acusado de ser el autor intelectual del intento de femicidio de Nadia Beller. El juez definirá este jueves si queda detenido en la cárcel de Palmasola. La defensa calificó la acusación como un “show político”.
Resumen para apurados
- La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, acusado de ser autor intelectual del intento de femicidio de su expareja Nadia Beller.
- Beller sobrevivió tras ser baleada en un hotel por sicarios. Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto y enfrenta además una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
- Un juez definirá este jueves su traslado a Palmasola, mientras la causa genera impacto político en Bolivia y abre derivaciones judiciales sobre corrupción en Argentina.
La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, el consultor político argentino y exasesor de Javier Milei acusado de ser el autor intelectual del ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, en Bolivia.
El pedido fue presentado este miércoles y ahora será el juez de la causa quien determine, en una audiencia prevista para este jueves, si Cerimedo continúa detenido mientras avanza la investigación. La Fiscalía solicitó que sea trasladado a la cárcel de Palmasola, una de las principales prisiones de Bolivia.
Hasta el momento, Cerimedo permanece formalmente “aprehendido” y está alojado en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El consultor fue detenido el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a dejar Bolivia.
De qué acusan a Fernando Cerimedo
La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” contra Nadia Beller, quien había mantenido una relación sentimental con el consultor.
Los investigadores todavía buscan identificar y detener a los autores materiales del ataque. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el hecho. Según la investigación, ambos llegaron vestidos como repartidores de delivery y se movilizaban en una motocicleta.
Beller había contado que fue citada en el hotel por un supuesto denunciante de Evo Morales que iba a proporcionarle información. Según su relato, Cerimedo la había incentivado a concurrir al lugar y ella estaba hablando con él por teléfono cuando comenzaron los disparos.
La mujer recibió varios disparos a corta distancia, pero logró sobrevivir. Según declaró, simuló estar muerta para evitar que el atacante volviera a dispararle. Un informe médico forense incorporado a la causa estableció que tendrá 30 días de incapacidad como consecuencia de las heridas.
Cerimedo se negó a declarar y su defensa habló de un “show político”
El exasesor de Milei se negó a declarar ante la Fiscalía. Su abogado, Ernesto Giraldes, explicó que tomó esa decisión porque primero quiere conocer con precisión la acusación y las pruebas reunidas por los investigadores.
Este miércoles, otra de sus abogadas, Margarita Arce, cuestionó la investigación y calificó la acusación como un “show político”. También negó que Cerimedo hubiera intentado abandonar Bolivia.
Según la defensa, el consultor viajaba para encontrarse con Beller después de enterarse de que había sido atacada. Arce sostuvo además que la víctima había tenido vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, y afirmó que el caso podría formar parte de un intento de “desestabilizar al gobierno”.
Qué encontraron en la casa de Cerimedo
En paralelo a la investigación por el ataque contra Beller, la Justicia boliviana abrió una nueva causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo.
La decisión surgió después de un allanamiento realizado en el departamento que ocupaba en el condominio La Arboleda, en La Paz. Allí los investigadores encontraron grandes sumas de dinero en efectivo, compartimentos ocultos en muebles, objetos de valor y un vehículo con características que hacían parecer que se trataba de un automóvil oficial. También secuestraron una camiseta perteneciente a la Policía boliviana.
Beller había denunciado que Cerimedo tenía una fuerte influencia sobre el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y que se movía como si fuera un funcionario, pese a no ocupar formalmente un cargo.
El pedido de Marcela Pagano en la causa de la ANDIS
Las declaraciones de Beller también generaron repercusiones en Argentina. Desde el hospital donde permanece internada, la mujer aseguró que Cerimedo estaba detrás de las filtraciones de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que dieron origen a una investigación por presuntas coimas.
A partir de esas declaraciones, la diputada Marcela Pagano presentó un escrito para pedir que la Justicia argentina cite a Beller a declarar “con carácter urgente” como testigo en la causa ANDIS.
Pagano solicitó además que se incorporen las grabaciones que Beller aseguró tener de conversaciones con Cerimedo y que se adopten medidas para preservar y analizar esa evidencia digital.
Qué dijo Javier Milei sobre Cerimedo
Hasta el momento, Javier Milei mantiene silencio público sobre el caso. El Presidente solamente replicó en redes sociales un mensaje de un usuario que cuestionaba la cobertura periodística y calificaba a Cerimedo de “mercenario”.
El mensaje también cuestionaba que los medios destacaran que Cerimedo fue exasesor de Milei.
Cerimedo tuvo un papel relevante durante la campaña presidencial de 2023. Fue asesor de Milei y participó en tareas vinculadas con la estrategia digital y la fiscalización electoral. También intervino en campañas políticas de otros países, entre ellas las de Jair Bolsonaro en Brasil y Rodrigo Paz en Bolivia.
La investigación por el ataque a Nadia Beller
La causa continúa abierta y la Justicia boliviana todavía busca determinar quiénes fueron los responsables materiales del ataque.
La Fiscalía considera a Cerimedo el principal acusado y ahora el juez deberá resolver si acepta el pedido de 180 días de prisión preventiva. Mientras tanto, los investigadores avanzan con el análisis de las pruebas reunidas, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad y los elementos secuestrados durante los allanamientos.