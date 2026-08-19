Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Las filtraciones y el escándalo Andis

El trasfondo del ataque en Bolivia tiene una raíz política que sacude la Casa Rosada. La víctima, Nadia Beller, aseguró que el móvil del atentado fue silenciarla. Ella dice poseer grabaciones donde Cerimedo admite haber sido el responsable de filtrar los audios de la "causa Andis2. Según esta versión, la filtración fue una maniobra de Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, para exponer una supuesta red de sobornos y contrataciones irregulares que involucraría al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y mencionaría a la propia Karina Milei.