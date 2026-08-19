Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Resumen para apurados
- Victoria Villarruel atacó a Karina Milei tras la detención en Bolivia del asesor Fernando Cerimedo, acusado de tentativa de femicidio contra su expareja.
- Cerimedo, estratega digital libertario, apoyó marginar a la Vicepresidenta del Gabinete y quedó involucrado en filtraciones sobre supuesta corrupción en la Andis.
- El caso profundiza la fractura en el oficialismo y expone la pugna entre Villarruel y el círculo cercano de la Presidencia por el control del relato político.
La grieta en la cúpula del poder libertario ya no se oculta tras protocolos. En las últimas horas, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una de sus ofensivas más directas contra Karina Milei, al utilizar como plataforma la estrepitosa detención de Fernando Cerimedo.
El consultor digital, pieza clave en el armado de la campaña de La Libertad Avanza, se encuentra detenido en Bolivia bajo la acusación de haber orquestado un ataque a tiros contra su expareja, la abogada Nadia Beller.
Villarruel aprovechó el estrépito judicial para cobrarse viejas deudas políticas. Con un lacónico pero letal "qué mal envejeció todo", la titular del Senado reflotó en la red social X antiguos posteos donde Cerimedo celebraba la decisión de los hermanos Milei de marginar a la Vicepresidenta de las reuniones de Gabinete. El mensaje es claro: mientras el entorno de "El Jefe" la aislaba, se rodeaba de personajes hoy envueltos en tramas criminales y denuncias de corrupción.
De arquitecto digital a sospechoso de sicariato
La detención de Cerimedo en Santa Cruz de la Sierra desató un sismo en el ecosistema libertario. El estratega digital fue imputado por la fiscalía boliviana por "tentativa de feminicidio", tras el ataque que sufrió Nadia Beller, quien recibió tres disparos en la puerta de un hotel.
Villarruel no solo se limitó a marcar la contradicción ética de su presencia en el oficialismo, sino que también tildó de "mentirosos" a los seguidores del consultor, quienes intentaron instalar que la Vicepresidenta cobraba un sueldo de 11 millones de pesos.
"Los fans de Cerimedo siempre mintiendo", disparó Villarruel, al aclarar que su dieta en mano es de $ 3 millones. Esta réplica no es un hecho aislado: representa un quiebre definitivo con la maquinaria de comunicación digital que hasta hace poco era el brazo armado del Gobierno y que, según se desprende de los movimientos de la Vice, ahora solo responde directamente a la Secretaría General de la Presidencia.
Las filtraciones y el escándalo Andis
El trasfondo del ataque en Bolivia tiene una raíz política que sacude la Casa Rosada. La víctima, Nadia Beller, aseguró que el móvil del atentado fue silenciarla. Ella dice poseer grabaciones donde Cerimedo admite haber sido el responsable de filtrar los audios de la "causa Andis2. Según esta versión, la filtración fue una maniobra de Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, para exponer una supuesta red de sobornos y contrataciones irregulares que involucraría al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y mencionaría a la propia Karina Milei.