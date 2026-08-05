Un paso necesario para fortalecer la Justicia federal

La falta de jueces titulares derivó en una parálisis que acumuló una masa crítica superior a los 200 juicios pendientes, dilatando las respuestas que la sociedad exige en materia penal. La mora en los procesos debilita la confianza pública en las instituciones y vulnera los derechos tanto de las víctimas como de los imputados, quienes merecen resoluciones en tiempos razonables. En ese sentido, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, advirtió que “una justicia que no está completa no es una justicia ágil” y subrayó que concretar estas coberturas es vital para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Sus palabras ponen de relieve que el impacto de las vacantes trasciende las fronteras tribunalicias para transformarse en un perjuicio directo sobre el conjunto de la sociedad.