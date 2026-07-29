Un dictamen aconseja que se declare nula la descentralización del Tribunal Municipal de Faltas

Asimismo, la denuncia sostenía que “al salir el juez de su lugar de trabajo y llevarlo a prestar servicio a otro lugar, el magistrado pasa a ser un agente más de dicha repartición, rompiendo todo tipo de garantía y derechos que tienen los administrados frente a una administración activa”, y sumaba que “es falso e ilegítimo normativamente hablando que la rotación de jueces colabore a la redistribución de la carga de trabajo, ya que durante dicho lapso de tiempo, habrá jueces que se encontraran totalmente colapsados por la sobrecarga de trabajo, en razón del volumen de atención de la repartición, y otros estarán con una carga de trabajo mínima y liviana, teniéndose en cuenta el caudal de atención”.