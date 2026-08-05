El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf
Gonzalo Fernández Gamietea nació en Rosario de la Frontera, vivió en Tucumán, fue jugador profesional, dirigente deportivo y concejal. Hoy trabaja junto al Ministerio de Turismo salvadoreño en una estrategia que busca atraer viajeros e inversiones a través del deporte.
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