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El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf

Gonzalo Fernández Gamietea nació en Rosario de la Frontera, vivió en Tucumán, fue jugador profesional, dirigente deportivo y concejal. Hoy trabaja junto al Ministerio de Turismo salvadoreño en una estrategia que busca atraer viajeros e inversiones a través del deporte.

El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf
Por Sol Garcia Hamilton Hace 4 Hs

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