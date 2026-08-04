LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

Cuando Sebastián Piliponsky y Pablo Levin fundaron LINK Desarrollos hace quince años, no estaban iniciando simplemente una empresa constructora. Estaban dando continuidad a una historia que había comenzado mucho antes.
Ambos son amigos desde el jardín de infantes. Compartieron el colegio, la universidad y crecieron vinculados al mundo de la construcción a través de sus familias. Sebastián es ingeniero civil y desarrolló gran parte de su formación y experiencia profesional en España, mientras que Pablo, arquitecto, construyó una sólida trayectoria liderando obras y equipos técnicos. Esa combinación de amistad, confianza y perfiles complementarios terminó convirtiéndose en el ADN de la empresa.
Desde sus inicios, la visión fue clara: no construir edificios, sino construir confianza.
Quince años después, esa idea inicial se traduce en una organización que desarrolló quince proyectos inmobiliarios, desarrollo más de 1.100 departamentos (entre los que entregó y tiene en construcción) y logró consolidarse como una de las desarrolladoras más reconocidas del norte argentino.
Pero detrás de esos números existe una convicción mucho más profunda.
Para LINK, cada departamento representa mucho más que una unidad inmobiliaria. Representa el esfuerzo, el ahorro y, en muchos casos, el patrimonio más importante de una familia. Esa responsabilidad explica por qué la empresa siempre priorizó el cumplimiento de los compromisos asumidos, la calidad constructiva y una relación transparente con quienes confían sus inversiones.
La trayectoria de la compañía también refleja una evolución permanente. Lo que comenzó como una empresa familiar fue incorporando procesos profesionales, planificación estratégica y sistemas de gestión que hoy le permiten operar con estándares comparables a organizaciones de gran escala.
La certificación de normas ISO, la incorporación de procesos de mejora continua, la profesionalización de cada área y la reciente consolidación de una Gerencia General forman parte de una transformación pensada para asegurar la continuidad y el crecimiento sostenible de la empresa durante las próximas décadas.
La evolución de LINK también se refleja en su presente y en su visión de futuro.
Actualmente, la empresa atraviesa una etapa de consolidación en el mercado tucumano y de expansión hacia nuevos mercados estratégicos.
En Tucumán, LINK se encuentra comercializando cuatro desarrollos en forma simultánea: dos proyectos en Yerba Buena, uno en Barrio Sur y un nuevo emprendimiento en Barrio Norte, recientemente incorporado al portfolio de la compañía. Esta presencia reafirma su liderazgo como una de las desarrolladoras más activas de la provincia.
En paralelo, la empresa inició un proceso de expansión hacia Neuquén, una de las regiones con mayor proyección económica de Argentina y epicentro del desarrollo de Vaca Muerta, considerada uno de los principales motores del crecimiento del país para las próximas décadas. Allí, LINK ya concretó la compra de su primer terreno y avanza en el desarrollo de su primer edificio corporativo, un proyecto de aproximadamente 6.000 metros cuadrados de oficinas, marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento con la que busca replicar el modelo de trabajo y la experiencia desarrollada durante estos quince años en Tucumán.
Ese proceso responde a una filosofía muy clara: las empresas no crecen únicamente porque construyen más metros cuadrados; crecen cuando desarrollan mejores equipos, mejores procesos y mejores organizaciones.
Otro de los pilares que distingue a LINK ha sido su capacidad para generar mecanismos de financiación de largo plazo en un contexto económico históricamente complejo como el argentino. Esa decisión permitió que cientos de familias pudieran acceder a una vivienda propia y que numerosos inversores encontraran en el desarrollo inmobiliario una alternativa segura para preservar y hacer crecer su patrimonio.
Para Sebastián Piliponsky, el verdadero propósito de un desarrollador inmobiliario no consiste solamente en levantar edificios, sino en transformar ciudades, generar empleo, movilizar inversiones y ofrecer oportunidades para que más personas puedan construir un futuro mejor.
En definitiva, un desarrollador inmobiliario trabaja sobre algo intangible: la confianza. Las personas compran un proyecto cuando todavía no existe físicamente. Invierten sobre planos, imaginando cómo será su hogar o su inversión varios años después.
Por eso, desde la visión de LINK, el trabajo consiste precisamente en transformar esa confianza en una realidad concreta.
Esa idea resume el propósito que acompañó a la empresa desde su nacimiento y que continúa guiando cada nuevo proyecto: convertir promesas en obras terminadas y sueños en lugares donde las personas puedan desarrollar su vida.
Quince años después, la historia demuestra que construir edificios fue solamente una parte del camino. Lo verdaderamente importante fue construir una organización capaz de cumplir su palabra, generar confianza y dejar una huella positiva en las personas y en las ciudades donde desarrolla sus proyectos.