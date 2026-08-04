LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

En paralelo, la empresa inició un proceso de expansión hacia Neuquén, una de las regiones con mayor proyección económica de Argentina y epicentro del desarrollo de Vaca Muerta, considerada uno de los principales motores del crecimiento del país para las próximas décadas. Allí, LINK ya concretó la compra de su primer terreno y avanza en el desarrollo de su primer edificio corporativo, un proyecto de aproximadamente 6.000 metros cuadrados de oficinas, marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento con la que busca replicar el modelo de trabajo y la experiencia desarrollada durante estos quince años en Tucumán.