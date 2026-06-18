Polémica

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

En el Tribunal Oral Federal justificaron la medida y relativizaron la denuncia contra los jueces subrogantes.

Decenas de bolsas fueron sacadas del edificio.
Decenas de bolsas fueron sacadas del edificio.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un secretario denunció a jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán por destruir secuestros judiciales durante una limpieza del edificio, desatando una fuerte crisis institucional.
  • El hecho se conoció tras retirarse decenas de bolsas con material del edificio. Desde el tribunal justificaron la medida de descarte y relativizaron la denuncia del funcionario.
  • La polémica abre la puerta a investigaciones penales sobre el accionar de los magistrados subrogantes y pone en duda la preservación de pruebas en causas federales de la provincia.
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