Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Resumen para apurados
- Un secretario denunció a jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán por destruir secuestros judiciales durante una limpieza del edificio, desatando una fuerte crisis institucional.
- El hecho se conoció tras retirarse decenas de bolsas con material del edificio. Desde el tribunal justificaron la medida de descarte y relativizaron la denuncia del funcionario.
- La polémica abre la puerta a investigaciones penales sobre el accionar de los magistrados subrogantes y pone en duda la preservación de pruebas en causas federales de la provincia.
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