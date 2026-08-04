“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

- En “La Odisea” la primera palabra es ándra (“hombre, varón”), lo que nos indica que la obra girará en torno a un hombre, no ya un héroe (en el sentido de semidiós), y las vicisitudes atravesadas en su viaje de regreso a su patria, después de haber combatido durante diez años en la guerra entre griegos y troyanos. Así, la obra plantea varias cuestiones profundamente humanas sobre cómo afrontar y sobreponerse a la adversidad, la búsqueda de la identidad, el valor de la lealtad, los lazos con la familia, la patria y los amigos, la importancia de la hospitalidad para con los extranjeros, la conciencia de la fragilidad y finitud humanas, entre otras. Odiseo, a diferencia de Aquiles, no elige una vida breve y gloriosa, sino volver a la patria (“nada es más dulce que la patria”, expresa en el canto IX) para morir viejo y en paz. Tiene la posibilidad de escoger la inmortalidad y la eterna juventud que le ofrece la ninfa Calipso, pero las rechaza y elige la fragilidad y la mortalidad, vale decir, elige ser un hombre.